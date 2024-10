Créée par Core Design et popularisée par son héroïne, l'intrépide archéologue Lara Croft, Tomb Raider a su évoluer au fil des ans, s'adaptant aux nouvelles technologies et aux attentes du public. Le succès est conséquent, et la franchise vient d'ailleurs de franchir un nouveau cap, comme le souligne le studio Crystal Dynamics.

Un énorme cap pour Tomb Raider

La franchise Tomb Raider, l'une des plus emblématiques de l'industrie du jeu vidéo, vient de franchir un nouveau cap en dépassant les 100 millions de jeux vendus à travers le monde. Une étape majeure pour la série, qui continue de captiver des générations de joueurs depuis son lancement en 1996. Si la série fête officiellement son anniversaire plus tard ce mois-ci, les développeurs ont décidé de célébrer en avance cette réalisation. Les ventes comprennent l'ensemble des titres de la série, des premiers jeux sortis sur PlayStation aux plus récents, en passant par les nombreuses adaptations sur d'autres plateformes comme PC et Xbox. En plus des jeux, Lara Croft a également été le visage de plusieurs adaptations cinématographiques, renforçant ainsi sa place comme icône du divertissement mondial. Et c'est loin d'être terminé.

Quels sont les projets en route pour la licence ?

De nombreux projets sont en préparation pour ravir les fans de Tomb Raider. Le prochain grand jeu de la série est déjà en développement par Crystal Dynamics, avec Amazon Games comme éditeur. Ce nouvel opus, toujours sans titre officiel, sera un jeu d'aventure en solo qui continue l’histoire de Lara Croft. Il est décrit comme le plus ambitieux à ce jour, avec une utilisation poussée de la technologie Unreal Engine 5, promettant des graphismes de pointe et des mécaniques de jeu encore plus immersives. Toujours du côté des jeux, on retrouvera également le Tomb Raider 1-6 Remastered pour le 14 février 2025.

En plus du jeu vidéo, la série animée Tomb Raider: The Legend of Lara Croft est diffusée sur Netflix depuis le 10 octobre dernier. Cette œuvre s’inscrit dans la continuité des récents jeux et explore davantage les aventures de Lara. Enfin, des discussions sont en cours pour un nouveau film Tomb Raider, bien que les détails soient encore limités. Et c'est sans oublier une grosse série live action écrite par la talentueuse Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) qui est en cours de production. Avec ces projets multiples en préparation, il est clair que Lara Croft continuera de captiver l’imaginaire collectif pour les années à venir.

