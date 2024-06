Tomb Raider revient bientôt et débarquera sur Netflix avec une nouvelle série qui annonce du très très lourd ! On a enfin une date !

Lara reviendra bel et bien cette année ! Pas de jeux vidéo Tomb Raider à l’horizon malheureusement (pour l’instant en tout cas), mais bel et bien une série. Et avant que le gros morceau commandé par Amazon n’arrive sur Prime Video, c’est Netflix qui accueillera l’aventurière le temps de quelques épisodes animés.

Tomb Raider revient bientôt... sur Netflix !

Présentée l’année dernière, la série Tomb Raider de Netflix avait fait beaucoup de bruit. Pas de live action, mais bien de l’animation pour Tomb Raider : The Legend of Lara Croft.

On ne sait pas encore de quoi sera faite la trame principale, mais les visuels laissent penser que Lara va voir du pays, beaucoup de pays. L’aventurière ne jouera d’ailleurs pas que des flingues puisqu’elle semble tout aussi douée au fusil à l’arc et même à l’arme blanche. Par ailleurs, certaines séquences font écho à la dernière trilogie. Entre les rondins dans l’eau, ou encore une Lara qui sort des flammes… les clins d’œil sont légion.

Tomb Raider : The Legend of Lara Croft arrivera sur Netflix dès le 10 octobre 2024. Une petite sucrerie prometteuse parfaite pour attendre la suite de la saga. Pour rappel, un nouveau jeu devrait voir le jour prochainement et est actuellement en développement chez Crystal Dynamics, tandis qu’une grosse série est en production du côté d’Amazon Prime Video. Il se dit aussi qu’un univers cinématographique devrait se créer autour de la licence, nous verrons. Pour le moment, on a un rendez-vous en octobre.