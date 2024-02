Depuis sa première apparition dans Tomb Raider en 1996, de nombreux joueurs ont pu suivre les aventures de Lara Croft, une archéologue qui n’a pas peur du danger. Entre-temps, plus d’une douzaine de titres se sont succédés et notre héroïne a bien évolué, notamment graphiquement. Grâce à cette nouvelle technologie, Lara, ainsi que l’industrie a passé un nouveau cap technique qui va ravir les fans.

Tomb Raider devient magnifique

Ce mois-ci, vous êtes peut-être passé à côté de la nouvelle technologie de Nvidia nommée RTX Remix, qui vient d’être ouverte au public. Il s’agit d’une application, encore en bêta, qui permet de retravailler manuellement les anciens jeux et de les rendre plus attrayants grâce à une IA. Cette dernière permet au programmeur de minimiser les efforts, car elle détecte seule le matériau d’une texture ou les réflexions lumineuses à ajouter. Il est même possible d’aller beaucoup plus loin dans la modification et d'ajuster à la main des objets individuels et de créer de nouvelles sources de lumière. C'est un vrai plus quand il faut redonner une seconde jeunesse à un jeu vidéo.

Cette nouvelle technologie va sans nul doute faciliter la tâche de nombreux passionnés, et notamment de Dominius Aureate, qui s’est lancé le pari fou de remastériser Tomb Raider premier du nom avant la sortie de Tomb Raider I-III Remastered. Le projet appelé open Lara RTX : Reimagined Realms a débuté il y a presque 6 mois et propose déjà une première démo, disponible gratuitement. Dans la présentation du créateur, on peut voir à quel point l’ajout d’ambiances lumineuses a permis de redonner vie au soft de Core Design. Malgré ces qualités impressionnantes, RTX Remix a encore beaucoup de failles.

Le youtubeur Cycu1 le démontre dans une de ses vidéos comparatives ou l’on découvre que de nombreuses textures sont extrêmement pixelisées. Tomb Raider n’est pas le seul jeu à avoir fait profit de la technologie RTX Remix. On se souvient par exemple du cas de GTA San Andreas et là encore le résultat est bluffant, mais reste imparfait.