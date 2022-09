Nous avons pu lors de la conférence Nvidia découvrir évidemment les nouvelles cartes graphiques du constructeur Ada Lovelace mais aussi la version 3 du DLSS. Mais ce n'est pas tout, puisque nous avons pu aussi avoir un aperçu d'un certain RTX Remix. Une technologie qui devrait permettre de remasteriser les vieux jeux pour les sublimer. L'exemple le plus flagrant est celui de Morrowind avec la vidéo ci-dessus.

Morrowind plus beau que jamais grâce à Nvidia

L'exemple de Morrowind

RTX Remix est donc une plate-forme de modding gratuite qui permet de créer rapidement des mods RTX pour les "jeux classiques" tels que Portal et The Elder Scrolls III : Morrowind. Cela semble être lemoyen plus simple de capturer et de modifier du contenu qui tire parti de toutes les qualités du Nvidia RTX. Le logiciel vous permet d'importer des assets de jeux dans le RTX Remix en appuyant simplement sur un bouton (dans les jeux compatibles) et cela converti automatiquement les assets en USD (Universal Scene Description), facilitant ainsi la vie pour rendre le tout compatible avec le ray tracing.

Les mods RTX Remix peuvent facilement être exportés et partagés avec d'autres joueurs en ligne. Tous les mods tireront parti de la technologie Reflex de Nvidia et de la prochaine technologie DLSS 3. L'IA pourra ainsi permettre à votre GPU de générer des images entières de manière indépendante et donc améliorer le rendu général. On arrête pas le progrès.

Nvidia affirme également que le RTX Remix fonctionnera avec les mods de jeu existants de sites de modding spopulaires comme Nexus Mods, améliorant également ce contenu.