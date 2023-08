Depuis Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft n'a pas eu l'occasion de revenir dans un nouveau jeu, au grand dam des fans de la franchise. Enfin si, elle fait maintenant partie des personnages jouables dans Fortnite, ça compte ? Quoi qu'il en soit, les rumeurs sur son retour dans les mois à venir sont nombreuses et elles n'ont pas eu tort. Tomb Raider revient bel et bien, mais pas comme beaucoup l'espéraient.

Quand Tomb Raider rencontre un FPS iconique

Il n'y a pas que Fortnite qui s'amuse à faire des collaborations parfois farfelues. C'est également le cas de Call of Duty, en particulier Warzone et Modern Warfare 2. Souvenez-vous, le titre d'Activision s'est déjà prêté au jeu en intégrant le Terminator, mais aussi... Nicki Minaj et Snoop Dogg. On vous a dit que c'était farfelu. Cette fois, c'est donc l'héroïne de Tomb Raider qui va y passer en intégrant le champ de bataille bien connu des amateurs de FPS. Qui n'a jamais rêvé de faire un Top 1 avec l'exploratrice ?

Comme on peut le voir sur le compte X du studio, Lara Croft a l'air de porter sa tenue classique des jeux Tomb Raider ainsi que ses deux célèbres pistolets. Les fans sont aux anges, mais ils vont devoir calmer leurs ardeurs. En effet, aucune date de sortie n'a été communiquée. Certaines personnes pensent qu'elle débarquera en même temps que la mise à jour Reloaded de la saison 5 qui devrait arriver aux alentours du 30 août 2023.

À quand un nouveau jeu ?

En vérité, nous savons qu'un jeu Tomb Raider est dans les tuyaux. C'est Crystal Dynamics qui s'en charge aux côtés d'Amazon Games. On sait qu'il fera usage de l'Unreal Engine 5 et qu'on incarnera Lara Croft dans une aventure inédite et non un remake. Mais alors, c'est pour quand ? Il y a quelques jours, le studio américain mettait à jour le site officiel de la franchise. Il invitait les joueurs à s'inscrire pour se tenir informé des « actualités de la licence Tomb Raider ». Faisait-il simplement référence à cette collaboration ou également à l'annonce imminente d'un nouvel opus ?