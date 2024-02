Tomb Raider est bientôt de retour avec un remaster des trois premiers jeux. Si on a hâte d'y jouer, on vient d'apprendre une nouvelle qui risque de ne pas plaire à tout le monde.

Lara Croft est de retour, mais pas dans un nouveau jeu. Pour ça, il va falloir attendre encore un peu. Non, on parle de Tomb Raider 1-3 Remastered, dont la sortie approche à grands pas. Si vous n'avez jamais fait ces pépites cultes, ça va être le moment de s'y mettre. Maintenant, c'est à vous de choisir : vous préférez les faire sur PS4 ou PS5 ? On vous pose la question, car croyez-le ou non, il semble y avoir une différence notable entre ces deux versions. Et visiblement, c'est l'ancienne génération qui est avantagée sur un aspect bien précis. Une chose est sûre, ça ne va pas plaire à tout le monde, du moins si ça se confirme.

Tomb Raider 1-3 Remastered va bouder le platine sur PS5

Dans la sphère PlayStation, il y a des joueurs qui aiment bien partir à la poursuite des trophées. On retrouve plusieurs catégories différentes, et parmi elles, on a les complétionnistes. Celles et ceux qui cherchent à tous les obtenir. Au bout de la route, une récompense digne de ce nom : le trophée Platine. Certains d'entre vous en rient peut-être, mais pour une partie de la communauté, ça a une vraie importance. Le problème, c'est que Tomb Raider 1-3 Remastered risque de décevoir les détenteurs de la PS5 à ce niveau-là.

Pour vous remettre dans le contexte, selon Insider Gaming, c'est plus de 300 trophées qui vous attendent dans le remaster des trois premiers jeux Tomb Raider. Et ce, peu importe la version de la PlayStation que vous possédez. Un chiffre tout simplement démentiel. Mais il y a un hic qui n'a pas tardé à être mentionné. Sur PS4, pas de soucis, on aura bien 3 trophées Platines pour chaque jeu de la compilation. Néanmoins, sur PS5, il ne faut pas compter dessus. La déception chez les possesseurs de la console n'a pas tardé à se faire entendre, et on peut comprendre pourquoi.

Pour l'instant, Aspyr n'a rien confirmé, mais il n'a pas démenti non plus. On attend encore sa réponse, mais cette décision ne serait pas un cas isolé. C'était déjà arrivé avec Uncharted : Legacy of Thieves Collection et Call of Duty : Modern Warfare 3. De ce qu'on a compris, il y a eu des changements du côté de la politique de PlayStation. En conséquence, la liste des trophées pour les « multi-jeux », comme la compilation Tomb Raider 1-3 Remastered, n'inclut plus de Platine. En tout cas, sur PS5. Il va sans dire que c'est un choix radical, et qui pourrait en inciter plus d'un à prendre la version PS4.

Une nouvelle déception pour la compilation

Ce n'est pas la première fois que les joueurs sont déçus par une nouvelle concernant les éditions remasterisées de ces trois Tomb Raider. Lors d'une interview, le directeur produit d'Aspyr, Chris Basharr, a expliqué qu'il n'avait pas une annonce à faire concernant une potentielle version physique de la compilation. « Nous n'avons fait aucune annonce quant à une sortie physique de Tomb Raider I-III Remastered » (via Nintendo Everything). Un coup dur pour les collectionneurs qui espéraient pouvoir obtenir un bel ajout dans leur étagère.

Après, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez noter qu'il n'a pas dit « on ne fera pas d'annonce, point ». Il a seulement déclaré que, pour l'instant, ce n'était pas prévu. Des versions physiques qui débarquent bien après la sortie d'un jeu, c'est déjà arrivé. Parfois, c'est même une société tierce qui s'en charge. La décision vous revient donc : est-ce que vous souhaitez attendre une édition en boîte, ou acheter la trilogie Tomb Raider en dématérialisé ?