Tomb Raider Remastered arrive bientôt et Lara a encore beaucoup de choses à nous dire. La licence va bientôt donner de ses nouvelles, c'est acté. De grosses surprises en perspectives en plus d'un peu plus de gameplay pour la prochaine compilation remasterisée ?

Miss Croft reviendra bientôt, on le sait. Le prochain gros volet de Tomb Raider est actuellement en développement chez Crystal Dynamics, même si Embracer restructure et licencie à tour de bras. La belle aventurière n’est pas vraiment inquiétée pour le moment, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Le jeu n’a pas encore de fenêtre de sortie et l’on ne sait presque rien sur lui si ce n’est qu’il est développé sous Unreal Engine 5 et qu’il devrait faire le lien avec toute la chronologie de Lara. Nous verrons.

Tomb Raider va enfin se (re)montrer...

Pour l’heure, ce sont surtout les premières aventures de la belle Anglaise qui nous intéressent. Le mois prochain c’est une trilogie de remaster qui sortira sur console et PC. Tomb Raider Remastered est attendu pour le 14 février prochain et nous offrira l’opportunité de (re)plonger dans les premiers épisodes de la franchise, retapés pour l’occasion. Amélioration graphique, nouveaux modèles, mais toujours un air old school pour faire vibrer les fans nostalgiques. Voilà les promesses. Le hic, c’est que depuis son annonce lors du dernier gros Nintendo Direct, le jeu n’a plus donné signe de vie.

De quoi inquiéter certains fans qui ont profité des réseaux sociaux pour aller demander au compte officiel Tomb Raider si le jeu allait bien, et ce dernier a répondu. « Nous aurons bientôt beaucoup d'autres informations à partager » a répondu le compte officiel à l’un des utilisateurs qui demandait à voir davantage d'images et de gameplay de la compilation. Tomb Raider Remastered va donc très bien et devrait même se montrer prochainement. Peut-être que l'on aura même plus que ça a se mettre sous la dent.

... mais reste à savoir quand !

Et à l’heure où tous les grands acteurs du secteur s’activent, on ne se pose plus qu’une question : qui donnera de la place à Tomb Raider ? Est-ce que l’on reverra Miss Croft lors du Xbox Direct du 12 janvier ? Ou est-ce qu’elle préférera se montrer sur PS5 lors d’un prochain State of Play ? À moins qu’elle ne préfère attendre le Nintendo Direct préssenti pour être diffusé en février afin de se présenter une nouvelle fois sur Switch. Pour l’heure, on ne sait pas d’autant que sur les trois évènements, seul le Xbox Direct a été confirmé avec déjà de très gros jeux. Nous verrons donc. Dans tous les cas, la franchise Tomb Raider va prochainement refaire parler d’elle. On est sur le qui-vive.