La licence Tomb Raider reviendra prochainement avec un gros jeu actuellement en développement chez Crystal Dynamics. Développé sous Unreal Engine 5, on ne sait pas encore grand-chose de cette nouvelle aventure si ce n'est qu'elle devrait faire le lien entre toutes les chronologies de la belle anglaise (on espère qu'ils oublieront Angel of Darkness quand même). Mais avant ça, Lara va nous faire revivre ses trois premiers périples dans une version remasterisée qui s'annonce d'ores et déjà ultra généreuse.

Trois Tomb Raider pour le prix d'un

Tomb Raider 1-3 Remastered, une trilogie entièrement retapée développée par Aspyr, le studio qui a déjà touché à la licence puisque ce sont eux qui se sont occupés des portages PC des premiers épisodes justement. Cette fois, les développeurs se sont dévoués à redonner un coup de frais aux trois premiers jeux de la licence sortis il y a plus de 20 ans, bien plus.

Ça ne nous rajeunit pas, mais Lara elle, ne prend pas une ride. Pour cette ressortie des trois jeux cultes, Aspyr a opté pour une nette amélioration graphique, tout en conservant l'aspect old school et anguleux de l'époque. Double raison à cela, déjà parce qu'ils se sont appuyés sur le code source originel, mais aussi parce qu'il sera possible de switcher de graphismes (moderne et original) à la volée.

Ce n'est ici qu'une toute petite surprise puisque le studio a profité des colonnes de PlayStation Blog pour annoncé que le gameplay serait totalement revu avec des contrôles bien plus fluides qu'à l'époque. Il sera toutefois là encore possible d'opter pour l'expérience originale en passant par les menus. Tomb Raider Remastered devrait donc satisfaire tout le monde, les fans de la première heure et les curieux.

Tomb Raider 2 à gauche, son remaster à droite.

Un tonne de nouveautés et plein de surprises pour la trilogie de remasters

La compilation comprendra également tout un tas de trophées/succès. Sur PS5, on devrait certainement avoir le droit à un platine par jeu et quelques trophées pour la trilogie dans son entièreté. Nous verrons. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le jeu regorgera de contenu. Outre l'intégralité des modèles revus et modernisés, tous les niveaux bonus et secrets seront de la partie. À l'époque, ils n'étaient disponibles que pour les joueurs PC, mais cette fois, tous les joueurs pourront en profiter. Unfinished Business pour TR1, Golden Mask pour TR2 et The Lost Artefact pour TR3. De quoi venir gonfler davantage la durée de vie de chaque jeu.

Tomb Raider 1-3 Remastered sera disponible sur PS5, Xbox Series, Switch et PC dès le 14 février prochain. Non content de nous teaser toutes ses nouveautés, le studio a affirmé qu'un grand nombre de surprises n'avaient pas encore été dévoilées. Le rendez-vous est pris.