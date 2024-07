Tomb Raider pourrait bien avoir trouver sa nouvelle Lara Croft. Une actrice fait parler d'elle en ce moment et vous la connaissez très bien d'ailleurs puisqu'elle est déjà apparu de de nombreux films et série, dont de vrais blockbusters.

On attend le retour de Lara depuis un moment maintenant. Alors oui, on a eu le droit à une belle compilation avec Tomb Raider Remastered qui reprenait les trois premières aventures de l’aventurière, mais ce n’est pas suffisant. Quand bien même on s’attend à une seconde collection avec Tomb Raider 4, 5 et on espère pas TR 6, c’est surtout le nouveau gros jeu de la franchise que l’on attend fermement, celui qui mijote actuellement dans les cuisines de Crystal Dynamics.

Le prochain Tomb Raider se fait attendre, qui sera la prochaine Lara ?

Pour le moment on a très peu d'informations sur le sujet. Officiellement, on sait que le jeu est développé sous Unreal Engine 5, c’est d’ailleurs lors d’une conférence autour du moteur graphique que le jeu a été annoncé. On sait également que ce nouveau Tomb Raider est censé être une sorte de lien entre la Lara des reboots commencés en 2013, et l’aventurière chevronnée qu’elle était dans les années 90-2000.

Difficile d'imaginer que toutes les aventures deviendront soudainement canoniques, mais il est certain que Lara évoluera. Elle ne devrait plus être la jeune débutante et trébuchante, bien que survivante, qu’elle était jusqu’à Shadow of the Tomb Raider, jeu qui l’a d’ailleurs vue grandement évoluer, passant de proie à chasseuse.

Elle est loin l'étudiante en PLS du reboot de 2013

Lara n'est pas qu'une seule femme, elles sont légion

Et qui dit évolution dit bien souvent nouveau personnage, nouvelle écriture et donc par conséquent, nouvelle incarnation. En V.F., elles ne sont pas beaucoup à s’être passé le relais. L’iconique Françoise Cadol a campé Lara de sa création jusqu’en 2014 où elle prêtait sa voix aux spin-off Lara Croft et le Temple d’Osiris en l'occurrence.

Elle cédera toutefois sa place à Alice David pour le reboot de 2013 et sa suite Rise of the Tomb Raider. Pour Shadow of the Tomb Raider enfin, c’est Anna Sigalevitch qui reprend le rôle. Reste désormais à savoir si ce sera toujours elle pour la nouvelle itération de la franchise. Pour l'heure malheureusement, nous n'en savons rien.

Françoise Cadol, voix emblématique de Lara Croft ©Fanny Vambacas

De multiples voix en VO également

Côté V.O., c’est plus compliqué. Les actrices voix sont très nombreuses à avoir passé le relais, bien plus qu’en France. Shelley Blond sur le premier jeu, Judith Gibbins de 1997 à 1998 (TR 2 et 3), Jonell Elliott de 1999 à 2000 (TR 4, 5, 6), Keeley Hawes de 2006 à 2010 (Tomb Raider Anniversary, Underworld et Guardian of the Light). Désormais, c'est Camilla Luddington qui est sa voix anglaise, et actrice de motion capture, depuis 2013 . Vous l'avez certainement déjà vue dans True Blood ou encore dans Grey's Anatomy.

Là encore, reste à savoir si elle rempilera pour le prochain Tomb Raider ou non. Mais dans la mesure où Lara devrait prendre du poil de la bête, il est très probable que l'interprète change et il se pourrait qu’on l’ait déjà trouvée.

Camilla Luddington dans Grey's Anatomy

Le prochain Tomb Raider pourrait bien avoir trouver sa nouvelle Lara

Si vous avez vu les récentes productions Marvel, vous avez certainement déjà croisé la très talentueuse et charismatique Hayley Atwell qui campe le rôle de l’Agent Carter depuis Captain America. L’actrice est également actrice voix à ses heures perdues et c’est elle qui va enfiler les bottes et le sac de Lara Croft dans la prochaine série animée de Netflix prévue pour le 10 octobre 2024. Et c’est aussi elle qui doublera Miss Croft dans Dead by Daylight puisque oui, Tomb Raider a aussi le droit à sa collaboration avec le célèbre jeu multijoueur.

Hayley Atwell dans Doctor Strange 2 Multivers of Madness ©Marvel

Coup sur coup, Hayley Atwell incarnera Lara, à la télévision et dans un jeu vidéo. Ce pourrait-il que ce soit elle notre nouvelle Lara Croft pour le prochain Tomb Raider ? C'est très probable d'autant que l'actrice collerait plutôt bien à cette nouvelle version de Lara teasée par Crystal Dynamics. Plus forte et expérimentée. Il est aussi bon de rappeler que la série Netflix se passe après les évènement de Shadows of the Tomb Raider et par conséquent serait visiblement canonique. Ce qui veut dire qu'elle pourrait faire ici office de préquelle, de transition jusqu'au prochaines aventures de l'anglaise.

Mais quoi qu'il en soit pour le moment, la question reste en suspens. Rien n’a été confirmé pour le moment, mais rien n’a non plus été démenti à l’heure où ces lignes sont écrites.

Il est très probable que l’on en apprenne davantage dans les prochains mois puisque si Tomb Raider ne s’est pas encore montré, on sait qu’il est en développement depuis plusieurs années maintenant. Sa sortie ne devrait donc plus être si éloignée que ça.