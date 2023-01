Alors que Crystal Dynamics travaille activement sur le prochain épisode de la licence, qui tournera sous Unreal Engine 5 sur PS5, Xbox Series et PC, Tomb Raider reviendra sur le devant de la scène dans un jeu désormais incontournable édité par Square Enix, PowerWash Simulator.

Tomb Raider passe le karcher dans PowerWash Simulator

Enfilez les blouses et chargez les savonnettes, un nouveau DLC gratuit vous envoie faire le ménage dans le Manoir des Croft à l’occasion d’un crossover surprenant et plutôt amusant.

Tomb Raider prête une partie de son univers à la célèbre simulation qui cartonne sur Xbox Series et PC, et vous pourrez jouer du jet d’eau à haute pression dans le célèbre manoir de Lara.

La carte s’annonce d’ailleurs particulièrement grande puisqu’il sera possible de nettoyer toute la façade du bâtiment, les jardins, et même l’intérieur du manoir. Le tout sera livré avec une mini-campagne de cinq niveaux et du contenu inédit. De nombreux easter eggs sont d’ailleurs déjà visibles dans la bande-annonce, comme différents artefacts récupérés aux quatre coins du monde, le quad de Tomb Raider 3 ou encore le fameux T-Rex que l’on peut croiser dans les trois premiers épisodes de la série et le remake Anniversary sorti en 2007.

PowerWash Simulator comprend désormais plusieurs dizaines de cartes et défis différents à découvrir seul ou en coopération. Le jeu propose également tout un tas de matériel entièrement personnalisable, des karchers aux embouts en passant par les produits ou encore les blouses. Le jeu est aussi surprenant que décapant et offre d'ores et déjà de très longues heures de nettoyage. Ce nouveau DLC en ajoutera quelques-unes supplémentaires à lui seul, le tout, gratuitement.

Le DLC Tomb Raider sera disponible gratuitement dès le 31 janvier sur tous les supports. En prime, PowerWash Simulator sortira sur PS5, PS4 et Switch dans la foulée.