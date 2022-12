Annoncé timidement lors d’une conférence sur l’Unreal Engine 5 en avril 2022, le prochain Tomb Raider devrait marquer un nouveau tournant pour la série. Crystal Dynamics a en effet pour ambition de relier les différentes chronologies de la licence et de mettre tous les fans d’accord. Miss Croft va donc avoir beaucoup de boulot d’autant que, sans être mauvais, Shadow of The Tomb Raider a divisé. Mais pour l’aider dans sa quête, le studio américain peut désormais compter sur un nouveau géant de l’industrie. Oui, le projet avance.

Tomb Raider se trouve un éditeur avec de gros moyens

C'est en effet Amazon Games ( New World, Lost Ark ) qui viendra filer un coup de main à Crystal Dynamics en tant qu’éditeur principal. Si le studio appartient désormais au groupe Embracer depuis que Square Enix lui a cédé une partie de sa branche occidentale pour une bouchée de pain, le studio n’avait aucun éditeur pour s’occuper de la diffusion et du soutien de son prochain Tomb Raider. Embracer a donc profité de sa proximité avec Amazon pour signer un partenariat. Pour l'heure, si la série Tomb Raider semble être la seule à être concernée, ce nouveau contrat entre les deux entreprises pourrait annoncer de belles choses pour les autres licences d'Embracer, comme Deus Ex par exemple, qui ont totalement perdu leur maison d'édition suite au rachat. Les choses pourraient donc également avancer de ce côté là, mais il est encore trop tôt pour le dire.

Crystal Dynamics et Amazon Games feront donc désormais front commun pour proposer une nouvelle aventure à la belle anglaise. Les deux entités se disent d’ailleurs heureuses de pouvoir travailler ensemble et Amazon assure qu’il offrira «un soutien total» à Crystal Dynamics.

En revanche, nous n’avons pas plus d’information à se mettre sous la dent, bien que le nouvel éditeur nous assure que l’on en saura plus prochainement. Le prochain Tomb Raider n’a même pas une petite fenêtre de sortie et n’a pas communiqué sur son développement depuis des mois. On sait seulement que plusieurs grands noms ont rejoint le projet comme l'ex-directeur de Days Gone Jeff Ross. Miss Croft se fait attendre.