Les BAFTA Games Awards (British Academy of Film and Television Arts), une cérémonie durant laquelle l’on récompense de nombreux acteurs du milieu du jeu vidéo, sont lancés. Si l’événement est moins important que les Games Awards, il est tout de même prestigieux. L’année dernière par exemple, cela avait permis à Elden Ring d’obtenir le prix du meilleur jeu n’appartenant pas à une licence déjà existante. L’équivalent du GOTY avait par contre été donné à Vampire Survivors. En 2024, c’est sans surprise Baldur’s Gate 3 qui fait un ravage et s’accapare presque toutes les nominations. Seulement, pour voir s’il les remporte, il faudra attendre le début de la cérémonie, le 11 avril. En attendant, les BAFTA ont remis un premier prix, et c'est la licence Tomb Raider qui est l'heureuse élue.

Tomb Raider rafle un très joli prix

C’est par un sondage organisé par les BAFTA que Lara Croft vient d’être proclamée : personnage le plus iconique du jeu vidéo. Près de 4000 fans ont participé à ce vote et ont choisi l’aventurière, apparue pour la première fois dans le jeu Tomb Raider en 1996. Elle se classe juste devant Mario, le célèbre plombier, qui avait pourtant occupé la 2e place en 2023. Dans le communiqué du sondage, on découvre également les pensées de Shelley Blond, l’une des premières interprètes de Lara Croft, au sujet de son personnage. Elle raconte : « Lorsque j’ai interprété Lara dans le jeu Tomb Raider original, je n’avais aucune idée qu’il s’agirait d’un phénomène aussi mondial, ni Eidos ni Core Design. » Ce n’est pas la seule à avoir été surprise par cette popularité grandissante.

Le classement complet de tous les personnages iconiques du jeux vidéo selon les BAFTA

Sur la multitude de personnages de jeux vidéos, seuls 20 on été retenu dans ce classement réalisé par les BAFTA, que l'on vous laisse découvrir ici :

Lara Croft (Tomb Raider) Mario (Super Mario) Agent 47 (Hitman) Sonic le hérisson (Sonic the Hedgehog) Sackboy (Little Big Planet) Pac-Man (Pac-Man) Link (La Légende de Zelda) Spartan John-117 (Halo) Kratos (God of Wars) Shadowheart (Baldur’s Gate 3) Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2) Pikachu (Pokémon) Steve (Minecraft) Solid Snake (Metal Gear Solid) Crash Bandicoot (Crash Bandicoot) Cloud Strife (Final Fantasy VII) Astarion (Baldur’s Gate 3) Kazuma Kiryu (Yakuza) Ellie (The Last of Us) Nathan Drake (Uncharted)

Un artwork récent partagé par ©Crystal Dynamics

Lara Croft, une véritable icone du jeux video

Lara a désormais près d'une trentaine d'années, mais la belle anglaise ne prend pas une ride. Femme fatale forte et courageuse au caractère bien trempé à ses débuts, puis étudiante coriace qui ne recule devant rien depuis son reboot, l'aventurière a toujours été une icône féminine forte. Il faut dire qu'avant les années 90, la plupart des femmes avaient principalement un rôle de "jouvencelles en détresse" dans la plupart des jeux vidéo. C'était, dans les grandes lignes, la "tendance". Et si par la suite les mœurs ont changé, avec l'arrivée de nombreuses héroïnes féminines dans les années 90 et au-delà, le débat concernant la place des femmes, et leur représentation, dans le milieu existe toujours. La représentation des femmes n'est pas toujours à la hauteur, et même Lara, très sexualisée à l'époque, n'y a pas échappé.

Mais c'est aussi grâce à ça que Lara a su asseoir sa popularité, en allant au-delà des frontières du jeu vidéo, en devenant un symbole, en faisant la une de quelques magazines ou en apparaissant dans des publicités. Et bien qu'elle n'ait pas toujours eu le droit aux meilleurs des traitements, elle reste une figure marquante de l'évolution de l'industrie, dans le bon sens. Une icône adulée par énormément de joueurs mais aussi de joueuses. Depuis, Lara a de très nombreuses collègues tout aussi redoutables qu'elle, et c'est tant mieux. Mais on ne va pas se mentir, la flingueuse n'est pas prête de se faire voler la vedette. Ce n'est pas demains la veille qu'elle posera ses doubles pistolets.

Tomb Raider n'a pas fini de briller

Lara a plus d'une dizaine de jeux à son actif, un nouveau Tomb Raider arrivera d'ailleurs prochainement et l'on espère le découvrir très vite d'ailleurs. La franchise aura également le droit à un grand nombre d'adaptations, au cinéma, mais aussi sur papier avec quelques bandes dessinées notamment. Tout un univers cinématographique avec films et série lui sera d'ailleurs prochainement dédié, si les choses ne changent pas d'ici là. Côté jeux vidéo, on croise les doigts que tout se passe bien également. Si ce sont toujours les mains de Crystal Dynamics qui s'occupent des jeux de la série, c'est le géant Embracer qui possède désormais la licence et le titan de l'industrie a la fâcheuse tendance à se délester de ses récents acquis ces derniers temps. Mais bon, on ne se bile pas tant que ça, Lara trouvera toujours le moyen de sortir de la tombe, elle l'a déjà fait.