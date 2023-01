La licence Tomb Raider fait une nouvelle fois parler d’elle. Mais cette fois, ce n’est pas une question de jeux vidéo. Alors que la franchise débarque bientôt sur PowerWash Simulator et qu’un nouveau Tomb Raider est en chantier chez Crystal Dynamics, on apprend aujourd’hui que Lara Croft reviendra dans une série live action… chez Amazon Prime !

La série Tomb Raider écrite par une scénariste de talent

Après l'annonce de la série God of War ou encore la récupération de la diffusion de The Last of Us, qui cartonne et va avoir le droit à sa saison 2, Amazon continue de capitaliser sur les licences de jeux vidéo.

Alors que Netflix souhaitait avoir sa propre série d'animation Tomb Raider il y a quelques années, c’est finalement Amazon Prime Video qui aura le droit à une adaptation live action.

Pour le moment, on ne sait rien du casting. On ne sait toujours pas qui sera choisi pour endosser le rôle de la belle anglaise dans cette toute nouvelle série Tomb Raider, mais on apprend toutefois que c’est une actrice et scénariste de grand talent qui s’occupera d’écrire le scénario de la série.

La réalisatrice principale n’est autre que Phoebe Waller-Bridge, félicitée à de nombreuses reprises par ses pairs. Cette dernière a même été récompensée d’un Emmy Awards pour sa série Fleabag sur Amazon Prime. Si Waller-Bridge ne jouera pas dans cette nouvelle adaptation des aventures de Miss Croft, elle s’occupera néanmoins de toute la partie scénaristique.

La série n’en est qu’à ses balbutiements. Mais le HollywoodReporter nous affirme que le show vient d’entrer en cours de production préliminaire.

La série d’Amazon arrive à point nommé alors que les projets de films avec Alicia Vikander ont tous été annulés. Amazon avait en effet fait le grand ménage lors du rachat de MGM, ancien détenteur des droits.

Pour l'heure, les informations sont très minces et l’on ne sait pas encore où nous mènera cette nouvelle adaptation. La série pourrait par exemple opter pour l’ancienne Lara. La femme fatale et sûre d’elle qui est déjà apparue au cinéma, dans les années 2000, dans deux films où elle était incarnée par Angelina Jolie. Ou au contraire, choisir la jeune Lara du reboot lancé en 2013, que l’on a pu découvrir sur nos grands écrans sous les traits d’Alicia Vikander.

Peut-être même qu’elle nous donnera sa propre vision de Lara Croft. Mais il va falloir attendre de plus amples informations pour en avoir le cœur net.

Toutefois, le HollywoodReporter nous apprend qu'Amazon serait en train de mettre le paquet avec cette nouvelle adaptation. Un projet aussi gros que sa série Le Seigneur des Anneaux et aussi fou que le MCU. Amazon souhaiterait en effet faire de nouveaux films Tomb Raider interconnectés avec la série et même lier ses intrigues avec les prochains jeux de Crystal Dynamics, rien que ça. Un univers énorme, connecté et cross-média. La franchise Tomb Raider pourrait donc créer la surprise dans les années à venir.

Hype ou pas ?