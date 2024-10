Elle était discrète depuis un moment, mais désormais, on la voit partout. Lara Croft, Tomb Raider, est sous le feu des projecteurs, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. Le 10 octobre dernier, Netflix a diffusé sa nouvelle série Tomb Raider La Légende de Lara Croft, et elle ne fait clairement pas l’unanimité. Et ce n’est même pas la qualité très relative de ses épisodes qui semble chagriner le plus grand nombre, mais bien le design de Lara.

La série Netflix ne met clairement pas tout le monde d'accord

La série Tomb Raider de Netflix, c’est huit épisodes qui s'enchaînent avec un rythme irrégulier et une animation que l’on pourra qualifier de quelque peu datée. Pour le reste, c’est à l’appréciation de chacun. On y suit Lara dans ses nouvelles aventures juste après les événements de la trilogie Survivor, débutée avec Tomb Raider en 2013 et finie avec Shadows of the Tomb Raider en 2018. En trois jeux, Lara est passée de jeune étudiante débutante à survivante sans pitité, presque prédatrice dans l’ultime épisode de la franchise. La série quant à elle avait pour objectif d’aller encore plus loin et de faire évoluer davantage Lara pour en faire l’aventurière expérimentée et chevronnée qu’elle était notamment dans les premiers jeux de la licence à la fin des années 90. Ce qui veut dire une évolution psychologique, mais aussi physique, et ce point-là ne passe pas du tout.



Tomb Raider 2013 à gauche, Lara dans la série Netflix à droite

Le design de Lara ne plait pas du tout

Lara a clairement changé dans la série Tomb Raider de Netflix. Plusieurs chronologies s'emboîtent, certains personnages que l’on avait oubliés avec le reboot de la licence de 2013 font leur retour, de nouvelles têtes arrivent et Lara a clairement gagné en assurance, beaucoup même. Physiquement aussi l’aventurière, désormais bien rodée, a changé. Plus forte, plus carrée et musclée que jamais, elle a une carrure marquée, trop pour certain. On ne va pas vous la refaire, c’est la « tendance » actuellement de pointer ce genre de détail. Ici donc, Lara ne ressemblerait plus à une femme, mais à un homme. Elle serait « taillée comme un bûcheron », n’aurait « rien de sexy », aurait des « bras surréalistes » et ressemblerait même à un homme. Certains la comparent d’ailleurs à Abby de The Last of Us 2, elle aussi vivement critiquée pour son physique à l’époque (et encore aujourd’hui).

Quid pour la suite de Tomb Raider ?

Oui, il y a bel et bien un changement drastique dans le design de Lara, comme dans celui des autres personnages de la franchise d’ailleurs comme Jonah ou encore Zip pour ne citer qu’eux. Le support est différent, la direction artistique aussi, ce qui pourrait expliquer en partie ce changement net et visible. Certains défendent aussi le fait que Lara est désormais expérimentée et a beaucoup baroudé, supposition intéressante si le début de la série ne prenait pas toute cette théorie à contre-pied d’entrée de jeu. Au final, ce changement semble davantage artistique. Reste à voir désormais si la Lara de nos jeux vidéo suivra ce même cheminement et si la série servira réellement de passerelle entre la Lara Croft de la trilogie lancée en 2013 et la femme aventurière et très sûre d’elle des années 90.

Pour l’heure, Crystal Dynamics n’a strictement rien dit à ce sujet. Le prochain Tomb Raider n’a rien dévoilé, mais même la silhouette de son héroïne. Nous n’avions eu le droit qu’à un quel concept art nous dévoilant une Lara très similaire à celle de la série Netflix d’ailleurs, et cette dernière avait déjà été vivement critiquée pour sa carrure notamment. Crystal Dynamics avait alors pris la parole en déclarant qu’il s’agissait là d’un concept sans lien avec les jeux à proprement parler. Il faudra donc attendre pour en avoir le cœur net.