La saga Tomb Raider semble en pleine forme avec plusieurs projets en développement. Cette année, Netflix sortira la série animée sous-titrée The Legend of Lara Croft, et Prime Video travaille encore sur une adaptation live-action au format épisodique. Un show TV qui pourrait être le début d'un grand univers connecté, avec des nouveaux films pour alimenter la machine. Mais ce qu'attendent les fans de l'aventurière, c'est le futur jeu prévu en exclusivité sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un titre qui a peut-être dévoilé la nouvelle version de Lara Croft... ou pas !

La Lara Croft du prochain Tomb Raider révélée ? Le studio répond !

À quand la vraie annonce du prochain jeu Tomb Raider ? Bonne question ! Il y a eu beaucoup de rumeurs autour d'une présentation à chaque fois « imminente », puis silence radio par la suite. Les choses avancent visiblement bien, même si le studio ne semble pas prêt à communiquer et que la situation est un peu complexe. Crystal Dynamics appartient en effet à l'ogre Embracer Group qui a englouti un nombre considérable de sociétés en un temps record. Une croissance trop rapide, et peut-être pas si réfléchie que cela, qui a entraîné de nombreux licenciements et fermetures.

Crystal Dynamics a été touché, mais n'a pas perdu d'éléments clés qui œuvrent sur le nouveau Tomb Raider. Et pour ce que ça vaut, Embracer a affirmé plusieurs fois que le prochain jeu n'était pas en danger. Un discours à relativiser étant donné la situation chaotique actuelle. Pour faire patienter les joueurs, et les rassurer un peu, les développeurs ont posté une image de la nouvelle Lara Croft. Un artwork de l'aventurière « unifiée » qui entremêle ancien et nouveau design.

Un premier aperçu de l'apparence de Lara dans le titre Tomb Raider UE5 ? D'après un média espagnol, qui a contacté Crystal Dynamics, non. « Les développeurs du nouveau TR nous ont fait savoir que l'image ne correspond nécessairement pas au design de Lara Croft dans le futur jeu. C'est avant tout un cliché d'une Lara unifiée » (via Vandal). Une déclaration qui va peut-être en décevoir certains, et qui vise à tempérer les attentes jusqu'à ce que le studio soit réellement prêt à partager des détails concerts. Et ce n'est pas le cas pour l'instant, comme confirmé au média espagnol.

Après la collection remasterisée, une série Amazon Prime Video

Si vous êtes pressés de retrouver Lara Croft, vous pouvez retourner sur les anciens avec Tomb Raider 1-3 Remastered. Une compilation avec les trois premiers volets de la saga culte, mais avec des graphismes et des contrôles plus modernes. Une touche de modernité néanmoins optionnelle, car à tout moment, il est possible de basculer sur les commandes « Tank » des jeux originaux, et sur les graphismes pixélisés. Une expérience à la carte pour ne froisser presque personne. Certains auraient peut-être préféré de vraies remakes, et non des remasters. Une collection, un nouveau jeu PS5, Xbox Series X|S et PC, une production animée Netflix... et une série Prime Video, ça commence à faire.

Et d'ailleurs, la série Tomb Raider sur Prime Video, ça avance ? Aux dernières nouvelles, oui. Le show est toujours réalisé par Phoebe Waller-Bridge, qui s'est illustrée dans le programme Amazon Fleabag, avec l'aide de Megan McDonnell à l'écriture. Elle sera l'une des scénaristes et a déjà prêté sa plume pour des projets Marvel comme WandaVision de Disney+ ou le film The Marvels. Mais comme pour le nouveau jeu, il n'y a aucune fenêtre de sortie.