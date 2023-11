Le développement du prochain Tomb Raider semble être dans une situation plutôt désastreuse, et on sait maintenant pourquoi il se trouve dans le pétrin.

Du point de vue d'un joueur, l'année 2023 a été vraiment bonne. Il suffit de citer des noms comme Alan Wake 2, Baludr's Gate 3 ou Super Mario Bros Wonder pour s'en rendre compte. Toutefois, pour certains studios, la réalité est tout autre. Des vagues de licenciements ont eu lieu un peu partout, et notamment chez Embracer Group. Par conséquent, le développement de certains jeux comme Tomb Raider est en danger. Mais pourquoi le géant nordique a-t-il pris une telle décision, et quel avenir attend la suite de la franchise avec Lara Croft ? Nous avons un début de réponse.

Une situation épineuse pour Embracer, mais nécessaire

Un petit point sur la situation avant de continuer. En septembre dernier, l'entreprise a démarré « de multiples actions pour renforcer ses flux de trésorerie ». Cela a eu pour conséquence de réduire les effectifs sur le nouveau Tomb Raider. Suite à ça, neuf employés du département marketing et un salarié du service informatique ont été remerciés. Du coup, c'est la panique à bord chez Crystal Dynamics, et l'avenir ne s'annonce pas glorieux. Loin de là même.

En effet, on nous a rapporté qu'en trois mois, (jusqu'à fin septembre), la société s'est séparée de près de 5% de ses employés. Ici, 5% est égal à 900 employés, dont 511 développeurs. On est donc en droit de se demander ce qu'il se passe chez Embracer. C'est ce que GamesIndustry a demandé à Phil Rogers, le directeur de la stratégie par intérim de la firme. C'est également le PDG de CDE Entertainment, le label derrière lequel opèrent les développeurs de Tomb Raider et le studio Eidos Montreal.

Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous sommes donc très positifs à ce sujet. Nous suivons nos objectifs en matière de réduction de la dette, avec des économies, et nos objectifs en matière de dépenses en capital, qui correspondent essentiellement à notre pipeline de jeux. Ça a été un processus angoissant de constater une telle réduction des effectifs, mais nous savons que c'était nécessaire pour que nous puissions atteindre nos nouveaux objectifs prioritaires. Donc dans l'ensemble, nous progressons bien.

Le développement du nouveau jeu Tomb Raider en danger ?

Notre homme garantit donc que c'était nécessaire pour avancer sans entraves et réduire les dettes. Est-ce que ça permettrait de déployer plus de budget pour les studios ? Peut-être, mais ça n'enlève pas la tragédie derrière tous ces renvois. En plus, Embracer ne va pas en rester là. Le directeur de la stratégie a continué à détailler le plan de la société, et ça ne présage peut-être rien de bon pour l'avenir de Tomb Raider, entre autres. « Nous avons annoncé que nous nous attendions à davantage de restructurations et à davantage d'annulations, potentiellement à davantage de fermetures ou de rachats par la direction. C'est le bilan que nous avons » a t-il expliqué.

Ça rejoint les fameux 15 projets qui auraient été annulés en conséquence de ces licenciements. De ce qu'on sait, ils étaient sous la tutelle de studios comme Amplifier, Gearbox ou Saber Interactive. Leur nom n'a pas été dévoilé, mais Crystal Dynamics n'a pas l'air d'être dans le collimateur. Néanmoins, Phil Rogers ne se montre pas forcément rassurant. Certes, il mentionne le fait qu'Embracer est sur la bonne voie. Mais avant ça, la restructuration de l'entreprise va se poursuivre jusqu'à la fin de l’exercice fiscal en cours, c'est-à-dire mars 2024. L'équipe en charge de Tomb Raider sera-t-elle victime de la firme entretemps ? Réponse dans les mois à venir.