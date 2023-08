La saga Tomb Raider se fait désirer depuis plusieurs années et la sortie de Shadow of the Tomb Raider en 2018. Cinq ans sans nouvel épisode, c'est long après une trilogie épique, mais aussi clivante, qui a occupé les joueurs pendant de nombreuses heures. Les fans de Lara Croft seront donc heureux de savoir que la légendaire héroïne va faire son retour très bientôt ! Bon, ce n'est certainement pas de la façon dont vous pensez, mais on peut quand même appeler ça un retour.

Tomb Raider et Lara Croft dans la place

Oui, vous aimeriez certainement qu'on vous dévoile le nouvel opus de Tomb Raider et en prime, une date de sortie imminente. Mais c'est pour une tout autre raison que l'aventurière fait parler d'elle. La semaine dernière, le compte X de Call of Duty révélait une courte vidéo avec l'arrivée prochaine de Lara Croft comme opératrice dans ses jeux phares du moment, à savoir Warzone 2 et Call of Duty Modern Warfare 2. On ne voyait la jeune femme que de dos avec ses célèbres pistolets, mais on devinait quand même sa tenue iconique. Cette fois, Activision montre clairement l'apparence qu'aura l'archéologue dans le jeu.

Son visage est nettement différent de celui qu'on lui connaît dans la dernière trilogie et même dans les épisodes plus anciens. Il faut dire que c'est assez perturbant, mais plutôt réussi et ça ne dénature pas totalement le personnage. Le pack Tomb Raider Operator Bundle sera donc disponible le 9 septembre dans le cadre de la Saison 5 Rechargée de Modern Warfare 2 et Warzone 2. Il comprend, en plus de cette nouvelle opératrice, le SMG Mythic Defender, les pistolets Mach-5, l'arme de mêlée Ice Axe, l'animation Рlаy fоr Ѕроrt, le skin de véhicule Tomb Buggy ainsi qu'un écran de chargement, un sticker et un emblème.

L'apéritif avant le plat principal en 2024 ?

Si vous n'aimez pas la licence Call of Duty, rappelons qu'un épisode de Tomb Raider qui sera édité par Amazon Games est toujours en développement chez Crystal Dynamics. Heureusement, la récente restructuration d'Embracer, qui détient les droits de la licence, n'a pas impacté le développement. Et pour ce projet très attendu, le studio utilisera le moteur Unreal Engine 5, comme beaucoup de titres du marché. Dans cette nouvelle aventure, Lara Croft pourrait avoir une relation amoureuse avec une autre femme pour la première fois, selon les rumeurs. Un leak cependant à vérifier, mais ce qui est sûr, c'est que certains joueurs sont très remontés. Et ça ne risque pas de s'arranger malheureusement si tout cela vient à se confirmer dans les prochains mois.

Autre image de Lara Croft dans le pack opérateur Tomb Raider de Call of Duty (crédits : Activision).

Récemment, le site officiel du nouveau Tomb Raider a été mis à jour et propose désormais de s'inscrire à une newsletter pour recevoir automatiquement les prochaines informations le concernant. Ça sent donc très bon pour le prochain titre (qui sortirait en 2024) et cette arrivée de Lara Croft dans Call of Duty pourrait faire office d'amuse-bouche.