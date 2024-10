Disponible depuis le 10 octobre 2024 sur Netflix, la série Tomb Raider a grandement divisé lors de sa diffusion. Outre ceux qui critiquent simplement la direction artistique, le physique de Lara ou la représentation de certains personnages, d’autres se sont plutôt intéressés au fond de la série et de l’écriture de ses personnages. Quelques choix sont discutables bien que dans l’ensemble, le traitement de Lara est plus qu’honnête. La jeune femme se transforme. D’étudiante à survivante, de survivante à aventurière… la série s’autorise même à traiter certains sujets forts comme le traumatisme de Lara, ce qui était jusqu’ici interdit.

Quand la série Netflix Tomb Raider fait mieux que les jeux

Avec son reboot de 2013, la licence Tomb Raider a complètement changé d’orientation. Lara n’est plus une aventurière expérimentée, mais une étudiante qui va se retrouver forcée de grandir bien trop vite, en affrontant des horreurs dont elle se serait bien passée. Durant le premier jeu de la trilogie dite Survivor, Lara subit des épreuves très difficiles physiquement et psychologiquement. Pourtant, aucun de ces évènements traumatiques ne sera réellement traité dans les Tomb Raider suivants, poussant plutôt la jeune femme en avant, la tête dans le guidon à la recherche de réponses. Pourtant, chez Crystal Dynamics, les développeurs avaient des idées à ce sujet. Ils souhaitaient humaniser davantage Lara en la faisant se confronter à ses cauchemars de manière implicite et carrément explicite avec des séquences de gameplay au beau milieu de ses songes.

Lara dans la série Netflix Tomb Raider

La dernière trilogie aurait pu être très différente

C’est la scénariste de Tomb Raider (2013) Rhianna Pratchett qui vend la mèche dans les colonnes d’Eurogamer. Elle se dit contente de voir que « la série a osé aborder le sujet du stress post-traumatique ». « C’était un domaine que nous n’avions pas le droit d’explorer dans les jeux », alors que l’équipe était vraiment motivée pour. Ce sont les leaders du studio qui ont jeté l’idée aux oubliettes. À l’époque, John Stafford, concepteur narratif, souhaitait même faire des « cauchemars jouables ». Des choses qui ont été explorées dans les comics Tomb Raider d’ailleurs, où Lara et sa copine Sam, sont mises en scène dans leurs rêves à plusieurs reprises. Si toutes ces idées avaient été appliquées, les derniers Tomb Raider auraient été clairement très différents, et l'évolution de Lara également.

Mais dans les jeux, il n’est pas question de parler de ça. La raison de cette décision reste un mystère, mais le résultat, on le connait. Lara manque de développement, malgré son évolution au fil des jeux, et semble presque complètement hermétique à ce qu’elle a traversé d’un jeu à l’autre. Chose que la série Netflix prend complètement à contre-pied en nous décrivant une Lara plus humaine, plus marquée.. traumatisée même.

On s'en fout des traumatismes, Lara est devenue une prédatrice dans Shadows of the Tomb Raider

Le prochain Tomb Raider pourrait bien changer la donne ?

Un peu trop à notre sens d’ailleurs, si bien qu’elle se retrouve encore coincée dans sa quête de réponse sans fin concernant son paternel, l’éternel quête de l’aventurière depuis la nuit des temps. Comme si courir après son fantôme de père était la seule chose que Lara avait à raconter. On espère bien que non, d’autant que la série laisse entrevoir quelques axes intéressants, notamment les conséquences qu'ont les traumatismes sur sa relation avec son entourage. « La vie personnelle et les amitiés de Lara ainsi que la façon dont elle évolue dans le monde réel ont toujours été des domaines amusants à explorer au-delà des jeux » explique Pratchett à Eurogamer en mentionnant justement les quelques tentatives faites dans les bandes dessinées.

Reste maintenant à voir si Crystal Dynamics tentera de renforcer cette facette de la personnalité de Lara. C’est bien là-dessus que l’on attend d’ailleurs le prochain jeu de la série. La belle aventurière nous en a déjà mis plein la vue à plusieurs reprises depuis le début de la licence. Désormais, c’est son personnage que l’on aimerait bien voir se développer en sortant des sentiers battus déjà traités en surface, mais à plusieurs reprises, tout au long des jeux précédents. Pour l'heure, le prochain Tomb Raider se fait attendre, même si on suppose qu'une annonce est imminente puisque ça bouge pas mal chez le studio.