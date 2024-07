Le nouveau jeu Tomb Raider à la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2024 ou aux Game Awards 2024 ? Selon Christoph Hartmann, le patron d'Amazon Games, la révélation officielle ne devrait pas tarder. « Ce n’est pas pour demain [la sortie], mais [l’annonce] n’est pas si loin » a t-il confié lors d'un entretien avec Variety. Quelques années sans Lara Croft, ça peut être long pour certains - on ne citera pas de nom au sein de la rédaction -, et c'est pourquoi l'archéologue a reçu une invitation de dernière minute. Tomb Raider est de retour, mais pas comme vous l'imaginez...

Lara Croft et Tomb Raider dans un jeu populaire

Le prochain jeu Tomb Raider devrait bien voir le jour, malgré la situation compliquée au sein d'Embracer, le propriétaire de Crystal Dynamics (Marvel's Avengers). Bien que le studio ait été directement touché par les licenciements, cela ne semble pas avoir affecté des rôles clés et le futur épisode est de ce fait toujours sur les rails. Il faut dire que le groupe, qui a grossi beaucoup trop vite, a tout intérêt à prendre le plus grand soin de cette licence iconique. Dans l'attente d'une annonce surprise, qui aura peut-être lieu d'ici la fin de l'année, Lara Croft et Tomb Raider sont de retour dans... Dead by Daylight ! Non, ce n'est pas une blague.

L'aventurière et archéologue va pouvoir se faire découper dans le jeu d'horreur asymétrique de Behaviour Interactive. Et c'est même possible dès maintenant puisque le chapitre Tomb Raider X Dead by Daylight est disponible dès aujourd'hui avec la dernière mise à jour. Lara Croft se transforme se la joue encore survivante et possède trois compétences qui reflètent ses caractéristiques d'athlète, d'aventurière et d'archéologue.

Avec la capacité « Finesse », l'exploratrice peut franchir des obstacles, comme dans Tomb Raider, encore plus rapidement (20%) du moment qu'elle est en bonne santé. À noter qu'il y a un cooldown après chaque enjambement rapide d'obstacle de 30 à 40 secondes. L'habileté « Endurcie » permet après l'ouverture d'un coffre ou l'interaction avec un totem, de révéler l'aura du tueur pendant 3 à 5 secondes. L'aptitude « Spécialiste » octroie des jetons à chaque coffre ouvert qui seront utiles pour les générateurs. Si vous êtes amateurs de Dead by Daylight, il y a désormais une date de sortie pour The Casting of Frank Stone, le jeu solo par les créateurs d'Until Dawn.

Source : site Dead by Daylight.