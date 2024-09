C’est l’une des prochaines sorties attendues de Netflix, la série Tomb Raider arrive dès le 10 octobre prochain sur la plateforme. Son objectif ? Faire patienter les fans jusqu’à la sortie du prochain Tomb Raider actuellement en développement chez Crystal Dynamics. On sait encore peu de choses sur ce nouveau jeu d’ailleurs, on ne peut se raccrocher qu’à quelques rumeurs ici et là, mais Netflix pourrait bien venir combler les attentes, puisque oui, la série va avoir son importance pour le reste de la licence.

Lara Croft va changer, c'est Netflix qui va nous le prouver

On le savait plus ou moins, c’est désormais acté, la série Tomb Raider de Netflix est canonique. Elle se déroulera après les événements de la trilogie “Survivor” commencée avec le reboot de 2013. Qu’est-ce que ça veut dire du coup ?

On peut donc penser que la série Tomb Raider servira en quelque sorte de lien entre la première trilogie et la suite. Pour rappel, la seule information officielle que nous ayons au sujet du prochain Tomb Raider est que le jeu sera développé avec l’Unreal Engine 5 et que l’on retrouvera une Lara désormais expérimentée.

On se rappelle par ailleurs que le studio a vite affirmé qu’il souhaitait mettre tous les fans dans le même panier : les joueurs de longue date ayant fait leurs armes sur les jeux des années 90-2000, les fans de la trilogie Anniversary, Legend et Underworld, mais aussi tous ceux ayant découvert la franchise à partir de 2013.

Sauf qu’entre la Lara de 96, de 2006 et de 2013, il y a tout un monde.

La série Tomb Raider va mettre le paquet

La série Tomb Raider de Netflix pourrait donc nous faire découvrir l’évolution de la jeune étudiante survivante des trois derniers jeux, qui deviendra ici une aventurière expérimentée au sang-froid redoutable. Les premiers aperçus, et cette nouvelle bande-annonce plus que les autres, semblent aller dans ce sens. Lara parait physiquement plus forte, elle n’a plus froid aux yeux, semble bien plus sûre d’elle et en fait même un peu des caisses en faisant des cabrioles et des poses à la Black Widow.

Visiblement, elle affrontera une nouvelle menace qui n’hésitera pas à faire appel à des forces occultes. Plusieurs créatures sont visibles, tout comme des êtres aux yeux luisants. Qui sont-ils ? Dans quoi Lara va-t-elle s’embarquer ? Est-ce que tout ceci aura réellement un impact pour la suite dans les jeux vidéo ? Beaucoup de questions auxquelles on espère avoir des réponses dans les semaines à venir. Premier rendez-vous le 10 octobre sur Netflix déjà.