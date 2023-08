Mis à part la série TV qui nous a offert quelques nouvelles cette année, le secteur des jeux vidéo n'a pas été très généreux envers Tomb Raider. Cependant, cette tendance pourrait bien s'inverser, pour le plus grand plaisir des fans d'archéologie en treilli. Cette fois, il ne s'agit pas d'une simple rumeur, mais d'une annonce officielle provenant de l'éditeur Crystal Dynamics.

Tomb Raider : une grosse annonce bientôt ?

Qu'y a-t-il derrière le lourd rideau rouge de la scène vidéoludique ? La récente mise à jour du site officiel de Tomb Raider incite les joueurs à s'inscrire afin d'être les "premiers informés" des "actualités de la franchise Tomb Raider", incluant récompenses, exclusivités, produits dérivés, sorties et plus encore. Bien que cela puisse sembler être une annonce assez banale pour un site de jeu vidéo, rappelons qu'en janvier dernier, un journaliste avait annoncé qu'un nouvel opus de Tomb Raider serait dévoilé en 2023. Est-ce le moment tant attendu pour Crystal Dynamics ? C'est fort probable.

En janvier, @mmmmmmmmiller révélait qu'un nouveau jeu #TombRaider était en préparation pour une annonce en 2023. À l'approche de la fin de l'été, le site officiel a été mis à jour pour permettre les inscriptions à la newsletter sur les actualités à venir. (via @thetreeble) Le prochain volet de Lara serait-il sur le point d'être dévoilé ?

Et pour ne rien simplifier, notons qu'à la date de rédaction de cet article, nous attendons demain à 20h00 la Gamescom Opening Night Live, soirée d'ouverture du salon allemand. Cela pourrait être l'occasion parfaite pour annoncer un nouveau Tomb Raider.

À quoi s'attendre ?

Nous n'avons pas encore beaucoup d'informations, mais la situation pourrait évoluer rapidement. Nous savons que Crystal Dynamics collaborera avec Amazon Games pour le prochain Tomb Raider. Amazon Games devrait assurer la gestion et la publication du jeu à l'international. Il est aussi annoncé que l'Unreal Engine 5 sera utilisé comme moteur graphique, de quoi s'attendre à une prouesse visuelle impressionnante. De plus, l'histoire de Lara Croft se poursuivra. Il ne devrait pas s'agir d'un remake ou d'un reboot. En dehors de l'univers vidéoludique, l'actrice Phoebe Waller-Bridge sera productrice et scénariste, entre autres, pour la série Tomb Raider. Récemment mise en lumière grâce à son rôle dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, elle confiait dans une interview pour Vanity Fair être fan des 4 premiers épisodes :

Mes parents ont été très intelligents, car ils ne m'ont pas imposé de limites. Ils sentaient bien que j'allais jouer jusqu'à l'épuisement, et c'est ce que j'ai fait

Âgée de 37 ans, l'actrice a également exprimé son désir d'insuffler une ambiance des années 90 au projet. Il nous reste à voir jusqu'où cela ira. Bref, la saga semble être entre de bonnes mains de ce côté-là. Il reste maintenant à voir ce que le prochain jeu vidéo nous réserve.

De votre côté, qu'espérez-vous pour le jeu vidéo et la série ? Avez-vous des attentes en matière de mécanique de jeu ou d'ambiance ?