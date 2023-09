Tomb Raider est l'une des sagas les plus appréciées de toute l'histoire du jeu vidéo. Et elle vient de s'offrir une énorme nouvelle à l'occasion du Nintendo Direct.

Le premier jeu Tomb Raider est sorti en 1996, depuis c'est un succès incontestable. Présentant le personnage emblématique de Lara Croft, une archéologue qui explore des ruines et résout des énigmes complexes tout en combattant divers ennemis. Ce fut le recette parfaite du succès. Il n'en fallait pas plus pour avoir le droit à 2 autres épisodes, dès 1997 et 1998. Les premiers jeux de la série Tomb Raider inspirent une profonde nostalgie pour diverses raisons et pour beaucoup c'est le symbole d'une toute première experience vidéoludique. Conscient de cette hype, le studio Aspyr, connu pour ses portages de Civilization VI vient de dévoiler lors du Nintendo Direct une excellente surprise : un remaster des 3 premiers jeux.

Une annonce surprise pour Tomb Raider

Loin d'être ridicule, ce remaster est plutôt séduisant et saura sans doute éveiller l'envie des nostalgiques. Ceux qui ont passé une partie de leur enfance à explorer les mondes de Tomb Raider y retrouveront l'éventail d'émotions qui allait du rire à la peur (avouons-le, surtout la peur). Lara Croft est désormais beaucoup moins polygonale qu'à l'époque, et les graphismes affichent une réussite notable, grâce à un travail approfondi sur les effets de lumière et les textures. Toutefois, il est bon de rappeler qu'il s'agit d'un remaster et non d'un remake ; ainsi, le rendu visuel, bien que nettement amélioré, ne sera pas au niveau des derniers opus tels que Shadow of the Tomb Raider. Vous pouvez vous faire une idée en regardant la vidéo ci-dessous :

L'autre surprise, c'est que la sortie est prévue pour bientôt : le jour de la Saint-Valentin, soit le 14 février 2024 sur Nintendo Switch. Un rendez-vous avec Lara, ça ne se refuse pas. Vive Tomb Raider. Pour ne rien gâcher, cette version inclut même des niveaux bonus. Pas mal non ? Par contre, on ne sait pas encore si ce remaster est aussi prévu sur les autres consoles et le PC.

Que pensez-vous de cette révélation concernant la saga ? Êtes-vous amateur de ce type de remaster ?