S'il y a bien une franchise qui s'en est sortie gagnante après avoir été vendue par Square Enix, c'est bien Tomb Raider. Lara a récemment eu le droit à un très bon remaster de ses premières aventures avec Tomb Raider 1-3 Remastered et le prochain volet principal de la saga est en développement intensif chez Crystal Dynamics. Mais ce n'est pas tout ! La licence va revenir d'ici quelques mois avec de nouveaux jeux. Une annonce pas très surprenante, mais hyper attendue par les fans.

Tomb Raider annonce le retour de trois nouveaux jeux

Après les trois premiers jeu de la licence, c'est au tour des trois suivants d'être remasterisés par Aspyr, studio qui nous offrira aussi prochainement les remasters des premiers jeux Legacy of Kain.

Tomb Raider 4-6 Remastered vient en effet d'être annoncé avec un trailer qui témoigne une fois de plus que la remasterisation est complète. Tomb Raider 4 et 5 seront assurément ceux qui en profiteront le plus d'ailleurs, le sixième épisode étant un jeu PS2, forcément.

L'annonce n'est pas très surprenante puisqu'elle avait même été teasée dans Tomb Raider 3 Remastered, sans compter qu'avec une première compilation qui se limitait aux premières aventures de Lara, une suite était toute trouvée.

Cependant, il va sans dire que cette nouvelle compilation risque de ne pas être accueillie avec autant de joie que la première. Oh les fans de la première heure répondront présent à n'en pas douter, mais si le studio a conservé l'expérience dans son jus, comme avec la première collection, ça risque de diviser.

La raison est simple, Tomb Raider 5 et 6 sont deux des plus mauvais opus de toute la licence. Le premier est jugé bien trop difficile et poussif, tandis que le second tentait de nouvelles choses mais s'est complètement vautré en chemin, notamment à cause de contrôles lourds et d'une caméra catastrophique. Heureusement, TR 4 est quant à lui excellent et vaut à lui seul le détour. Par contre, cette nouvelle collection est également un très bon présage pour la suite et les fans sont déjà en train d'espérer le grand retour de la trilogie Legends, Anniversary et Underworld qui sont quant à eux d'excellents épisodes hyper appréciés. On croise les doigts.

Tomb Raider 1-6 Remastered sortira sur consoles et PC dès le 14 février 2025.