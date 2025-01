Le revival de Lara Croft est en march ! Plus de 10 ans après le reboot de la saga, l'héroïne des premiers opus refait surface dans une série de remasters. Les trois premiers opus sont sortis l'an dernier dans la compilation Tomb Raider 1-3 Remastered. Les trois suivants ne vont pas tarder à suivre ! Le studio Aspyr prépare donc le terrain avec un nouveau trailer pour Tomb Raider 4-6 Remastered.

Lara Croft prête à en découdre dans le nouveau trailer de Tomb Raider

On peut dire que Lara Croft s'offre une nouvelle jeunesse. Alors qu'un nouveau jeu se prépare et que Netflix lui a offert une série d'animation sur sa plateforme, les jeux qui ont forgé la légende de l'héroïne reviennent sur le devant de la scène. La prochaine compilation, Tomb Raider 4-6 Remastered, sortira ainsi le 14 février 2025. Elle regroupera trois opus iconiques : The Last Revelation, Chronicles et Angel of Darkness.

Un mois avant de redécouvrir cette trilogie, Aspyr a publié une nouvelle bande-annonce. Celle-ci place la focale sur les bosses ! À ces images, un vent de nostalgie promet de frapper les fans de la première heure. Préparez-vous à affronter une nouvelle fois le gardien de Cléopâtre, la divinité Set, le Frère Oscura, la Tête mécanique ou encore le cavalier mécanique. Bien sûr, vous ne serez pas seul pour la bataille, vous pourrez compter sur votre fidèle paire de pistolets.

En outre, ce nouveau trailer donne un aperçu du rendu de la nouvelle trilogie Tomb Raider. On retrouve le même lissage que sur les premiers remaster. Les textures ont également été retravaillées. On notera surtout la fluidité promise. En effet, la compilation a été annoncée comme devant tourner à 60FPS et en 4K sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Pour rappel, elle sortira aussi sur PS4, Xbox ONE et Nintendo Switch.

La trilogie Tomb Raider 4-6 Remastered devrait donc faire rêver les fans. Ce sera une merveilleuse façon de se mettre à nouveau dans la peau de l'héroïne dans l'attente du futur jeu développé par Crystal Dynamics. Allez-vous succomber pour cette compilation ?