Un été sous le signe des Tortues Ninja, ça ne se refuse pas. Après Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge en juin, Konami communique maintenant sur la sortie de sa compilation rétro TMNT The Cowabunga Collection.

TMNT The Cowabunga Collection débarque en août

TMNT The Cowabunga Collection sera disponible officiellement le 30 août 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). La compilation comprendra pas moins de treize jeux, dont Turtles in Time, sortis sur différentes machines au fil des années.

Parmi la liste complète des titres, il y a 11 versions japonaises.

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Pour être plus moderne, certains softs seront jouables en ligne (TMNT, TMNT: Turtles in Time, TMNT: The Hyperstone Heist, TMNT Tournament Fighters) voire en co-op locale. De même, en cas d'échec, vous pourrez rembobiner avec la fonctionnalité Rewind, abuser de l'option de Sauvegarde instantanée ou encore modifier les commandes.

Ceux et celles qui aimeraient découvrir l'envers du décor pourront contempler des dessins et croquis d'époque, ainsi que du « contenu multimédia historique ». Et pour vraiment vivre le trip rétro, Just For Games s'occupera de la version physique.