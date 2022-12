TMNT Shredder's Revenge se relance avec une mise à jour qui enrichit l'expérience avec un mode inédit et plusieurs améliorations de gameplay, pour le multijoueur etc.

TMNT Shredder's Revenge passe en version 1.05 dès maintenant. Un patch qui comprend plusieurs fonctionnalités et correctifs pour parfaire l'expérience de jeu.

Les nouveautés du patch 1.05 de TMNT Shredder's Revenge

Tribute Games a un petit cadeau pour les joueurs de TMNT Shredder's Revenge. L'un des meilleurs jeux 2022 selon le Time Magazine (et nous aussi) a reçu une nouvelle mise à jour 1.05 qui ajoute le « Custom Game ». Grâce à cette fonctionnalité, on peut modifier le mode Arcade « comme une véritable borne » avec différents commutateurs DIP. Leurs effets permettent d'avoir des ennemis plus rapides, de faire en sorte que les super attaques consomment de la santé et non du Ninja Power, de désactiver la réanimation des collègues et autres.

Il y a également du changement pour le multijoueur de TMNT Shredder's Revenge. L'hôte de la partie peut désormais fixer un nombre maximum de joueurs dans le lobby. La personnalisation est aussi agrémentée de deux filtres graphiques inédits : « CRT » (normal ou incurvé) et « Magnétoscope ».

Ce sont les principales nouveautés mais Tribute Games en profite pour éliminer certains problèmes. Si vous choisissez un autre mode de difficulté en Arcade, ça ne devrait plus planter la partie, même si c'était rare. Sur Steam, la compatibilité avec la DualSense de la PS5 est meilleure. Voici l'intégralité du patchnotes.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.