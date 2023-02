EA fait son ménage de printemps avant l'heure et a pris la décision de mettre au placard deux jeux Battlefield et Apex Legends, entraînant ainsi la fermeture d'un studio. Mais selon une enquête de Jason Schreier, la franchise Titanfall a aussi été frappée par une annulation.

Un nouveau Titanfall était bien en développement

Depuis sa sortie en 2016, la campagne solo de Titanfall 2 est citée comme un exemple par des millions de joueurs. Des joueurs qui n'ont cessé d'implorer EA de financer un nouvel épisode, sans résultat. Lorsque le premier jeu a été retiré de la vente en 2022, Respawn Entertainment (Star Wars Jedi Survivor) déclarait que la licence était au coeur de l'ADN du studio.

Soyez assurés que Titanfall est au coeur de l’ADN de Respawn et cet incroyable univers va continuer. Aujourd’hui via T2 et Apex Legends ainsi qu’à l’avenir. Cette licence guide le calibre d’expériences que nous allons continuer de créer ici chez Respawn.

Des mots rassurants pour justifier cette décision étrange ? Non, les développeurs était a priori véritablement sincères. Dans un article pour Bloomberg, Jason Schreier a révélé l'existence d'un nouveau jeu solo Titanfall Legends. Un titre qui aurait pris place à la fois dans cet univers et dans celui d'Apex Legends.

D'après les sources du journaliste, une petite équipe de 50 personnes était affectée à ce projet qui aurait débuté sous la supervision de Mohammad Alavi. Un développeur qui a co-créé la team Titanfall, et qui était un vétéran de la franchise Call of Duty. C'était lui derrière la mission controvorsée « No Russian ».

Il est difficile de savoir ce qu'il adviendra de la licence sur le long terme, mais contrairement à Dead Space Remake, Titanfall ne semble pas avoir les faveurs d'Electronic Arts. Actuellement, l'éditeur mise plutôt sur son Monster Hunter-like prévu en février, Wild Hearts.