Outre Diablo, Path of Exile et autres hack'n slash marquants, Titan Quest s'était placé à sa sortie en 2006 comme un valeureux concurrent, avec comme toile de fond diverses mythologies (grecque, égyptienne ou encore chinoise). Après avoir reçu son lot d'extensions, il était enfin temps de passer à une suite. Place donc à Titan Quest 2, qui a enfin eu droit à un trailer en bonne et due forme. Un nouvel opus à la hauteur d'attentes homériques ?

La mythologie s'agrémente d'une nouvelle légende avec Titan Quest 2

Le genre hack'n slash est loin d'être mort. Le 8 octobre prochain, Diablo 4 aura notamment droit le 8 octobre prochain à son premier DLC, Vessel of Hatred. Nous surveillons également avec grand enthousiasme l'arrivée prochaine d'un sérieux prétendant au titre de meilleur jeu de sa catégorie : Path of Exile 2. En ce début août, c'est un autre représentant faisant la part belle aux massacres de monstres en règle pour trouver du meilleur loot qui s'annonce : Titan Quest 2.

Pour rappel, le premier opus est sorti en 2006, développé par Iron Lore Entertainment (à qui l'on doit également l'excellent Grim Dawn dans le genre hack'n slash). En 2021, ce vénérable titre recevait son dernier DLC, Eternal Embers, centré sur la mythologie chinoise. Nous savions depuis un moment qu'un Titan Quest 2 était en développement, avec une proposition des plus prometteuses. Cela vient tout fraîchement de se confirmer avec un trailer en bonne et due forme nous présentant davantage de gameplay.

Titan Quest 2 s'affiche donc sous ses plus beaux atours grâce à l'Unreal Engine 5. S'agissant du gameplay, nous retrouverons sa forte affiliation avec diverses mythologies, pour transformer notre mortel de personnage en un héros béni des dieux. Les amateurs de theorycrafting devraient avoir de quoi s'amuser, avec une diversité de builds et de compétences à faire perdre ses têtes à l'Hydre de Lerne. Hélas, Homère ne nous a pas dit quand Titan Quest 2 sortira. Tout au plus savons-nous qu'il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. À noter que le titre sera présent lors de la Gamescom à venir du 21 au 25 août à Cologne, en Allemagne.

