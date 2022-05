Gearbox et 2K viennent de lancer la seconde extension post-lancement de Tiny Tina’s Wonderlands. Un DLC qui promet son nouveau lot de loot et de cosmétiques.

Gearbox a déployé il y a quelques heures un nouveau contenu endgame de Tiny Tina’s Wonderlands. Un DLC qui répond au doux nom de « Sauce à la malbouffe », disponible dès à présent pour les détenteurs du Season Pass ou à l’achat individuel pour les autres.

Présentation du second DLC de Tiny Tina’s Wonderlands

Ce nouveau DLC de Tiny Tina's Wonderlands, « Sauce à la malbouffe », continue sur la lancée de son prédécesseur en proposant aux joueurs de visiter le second Miroir du Mystère de Vesper. Dans ce donjon corsé, la sorcière dévoilera davantage de détails sur l’histoire de la fameuse Imelda la Saucière, toujours prête à concocter une potion augmentant sa force.

Comme d’habitude, il sera question de boss et de loot de haut niveau pour ensuite poutrer vos ennemis dans la quête principale de Tiny Tina’s Wonderlands. Pendant trois semaines consécutives, Imelda cuisinera une nouvelle potion décuplant toujours plus sa puissance et la transformant en une créature plus vorace. A chaque nouvelle mutation, du nouveau butin légendaire « incroyable », promet Gearbox dans son communiqué.

Il faudra parvenir à terminer le DLC « Sauce à la malbouffe » au moins une fois pour que ses cinq agencements uniques et que le combat de boss Imelda soient ajoutés aux options de la Chambre du Chaos. Cependant, pour venir à bout du donjon il faudra battre chaque mutation de façon consécutive. Attention, car mourir dans un Miroir du Mystère vous enverra néanmoins à la case départ et il faudra repartir depuis le début pour espérer donner une leçon à Imelda.