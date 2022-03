Vendredi rime avec sorties, et en ce 25 mars 2022, il y a en a pas moins de trois. Ghostwire: Tokyo - que nous avons testé -, Kirby et le monde oublié et celui qui nous intéresse ici, Tiny Tina's Wonderlands. Le shooter-looter qui parodie Donjons & Dragons balance sa dernière bande-annonce.

L'esprit Borderlands de retour

Avant de vous laisser tirer sur tout ce qui se bouge, Randy Pitchford, fondateur de Gearbox, a mis en valeur le boulot de ses équipes :

Depuis que nous avons fondé Gearbox en 1999, nous avons toujours rêvé de créer un jeu vidéo dans un décor de fantasy. Tiny Tina’s Wonderlands est le résultat du travail fourni par tous les membres de l’équipe qui ont mis tout leur cœur et leur âme pour faire d'un titre comme celui-ci une réalité - c'est une lettre d'amour à toute personne passionnée par les jeux de rôle ou les shooter-looter. J'espère que vous vous joindrez à nous et à nos millions de fans à travers le monde pour vivre cet impossible aboutissement d'années de créativité et de passion refoulées qui se manifestent enfin dans ce tout nouveau jeu vidéo, sauvage, unique en son genre.

Si vous êtes dubitatifs sur le potentiel du jeu après le trailer et le message ci-dessus, notre test devrait être bien plus parlant pour vous.

La VF de Tiny Tina's Wonderlands

2K Games et Gearbox ont de nouveau fait appel à Isabelle Volpe pour être la doublure vocale de Tina, en version française. Elle n'est pas étrangère à cet univers puisqu'elle a précédemment incarné le même personnage dans Borderlands 2.

Pour en savoir plus sur son amour de Tina ou sa manière de l'aborder, une vidéo des coulisses est disponible depuis peu où Isabelle Volpe livre ses explications.

Tiny Tina's Wonderlands est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (exclusivité temporaire Epic Games Store).