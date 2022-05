This War of Mine est probablement l'un des jeux de guerre les plus réalistes qui soit. Et il revient aujourd'hui dans sa version Final Cut dont voici le trailer.

Si vous n'avez jamais joué à This War of Mine, sachez qu'il s'agit là d'un vrai chef-d’œuvre, développé par le studio polonais 11 bit studios. Ici, pas question de se prendre pour un super soldat, puisqu'on à droit au côté le plus sombre de la guerre. On doit s'assurer de la survie d'une poignée de civils coincés entre deux feux, et dont la survie devient de plus en plus précaire à mesure que le temps passe. Hyper brutal, le jeu nous dépeint la guerre dans toute son horreur, et met le joueur face à une multitude de drames.

This War of Mine : la sale guerre

Initialement inspiré par la guerre des Balkans du milieu des années 90, le jeu s'avère particulièrement actuel au vu du conflit qui ravage l'Ukraine. Après avoir vendu 7 millions de copies du jeu, le studio a donc réalisé cette version Final Cut afin que le jeu soit disponible sur les machines actuelles. This War of Mine Final Cut est donc désormais disponible sur PS5, Xbox Series X, mais également dans le GamePass, afin de tous puissent découvrir ce titre poignant.

On profite bien sur de tous les contenus qui sont sortis jusqu'ici, et y rajoute pas mal de nouveautés comme de nouveaux PNJ, un scénario inédit, et une technique améliorée avec un affichage 4K et une interface améliorée.