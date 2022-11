Datant de 2014, This War of Mine fête désormais ses 8 ans, avec pas moins de 7 millions de copies vendues dans le monde, cela en fait le plus gros succès du studio 11 Bit et un énorme carton pour le genre du jeu de gestion. Un succès mérité qui donne forcément envie d'agir en conséquence.

This War of Mine prend tout son sens

This War of Mine est un jeu qui vous fait vivre la vie d'un survivant pendant une guerre. Et naturellement le contexte de la Guerre en Ukraine parle aux développeurs qui souhaitent faire toujours plus pour apporter de l'aide. Originaire de Pologne, on sait que l'équipe de 11 bit a apporté une aide significative à la Croix-Rouge à hauteur de 850 000 dollars via une vente spéciale pour l'ONG. On se souvient également que le le DLC "The Little Ones de This War of Mine" avait réussi à lever plus de 558 000 dollars pour War Child pour venir en aide aux enfants qui souffrent de la guerre. Dans la même optique et pour faire perdurer le combat, 11 bit propose sur Humble Bundle, une collection massive de 9 jeux. Vous connaissez le principe, vous donnez la somme que vous voulez pour obtenir le tout mais cette fois la totalité (sauf le pourcentage qui revient à Humble Bundle) ira droit pour l'association Razom qui a pour objectif de reconstruire l'Ukraine.

Voilà qui devrait permettre de faire un beau geste tout en profitant d'un beau catalogue avec notamment de merveilleuses pépites comme un certain Frostpunk ou Children of Morta. C'est bien simple le studio 11 est une véritable machine à chefs d'œuvre.