Telltale Games prend enfin la parole sur The Wolf Among Us 2. Le studio confirme que le jeu n’a pas été annulé.

The Wolf Among Us 2 est certainement le titre le plus attendu de Telltale Games. Il faut dire qu’après sa fermeture en raison de difficultés financières, puis sa réouverture, le studio mise sur cette suite d’un de ses jeux les plus appréciés.

Le premier The Wolf Among Us avait effectivement fait forte impression en 2013. Adaptation libre de Fables, une série de comics signée Bill Willingham, le jeu avait séduit le public par la maturité de son univers, son esthétique et sa narration solide.

Présenté sous forme d’une saison en cinq épisodes, ce premier volet se concluait sur une fin qui ne pouvait qu’attendre une suite. Plus de dix ans après, les fans attendent toujours. Mais peut-être plus pour longtemps…

Telltale rassure sur The Wolf Among Us 2

Depuis son annonce lors des Game Awards 2019, The Wolf Among Us 2 se fait discret. D’abord annoncé pour 2023, le studio a finalement repoussé la sortie du jeu. En effet, Telltale souhaite prendre son temps pour éviter de réitérer le crunch qui avait cours avant la fermeture du studio.

Mais l’attente est longue et les nouvelles autour du jeu se font rares. Les fans s’inquiètent donc que le jeu voit véritablement le jour. Toutefois, la récente affaire Deck Nine vient de nous donner des nouvelles du projet de façon inattendue.

De fait, le studio connu pour Life Is Strange: True Colors avait collaboré sur le script de The Wolf Among Us 2. Or, pour une enquête menée sur Deck Nine par IGN, Telltale a été interrogé sur la suite des aventures de Bigby Wolf.

Le studio se veut alors rassurant : le jeu « est toujours en développement interne chez Telltale ». Il assure également avoir apprécié travailler avec Deck Nine et chercher comment poursuivre leur collaboration.Ce sont de maigres nouvelles, mais qui devraient au moins rassurer les fans. Désormais, il ne reste plus qu’à attendre une nouvelle date officielle de sortie. Après quatre ans de production, le second volet de The Wolf Among Us pourrait-il s’annoncer pour 2024 ?