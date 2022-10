L’actualité est décidément rythmée par The Witcher. Alors que le remake s’est annoncé à la surprise générale, Henry Cavill a également pris les fans de cours en annonçant son retrait de la série Netflix à partir de la saison 4. Aujourd’hui, c’est CD Projekt RED qui fait un joli cadeau aux joueurs en offrant un jeu de la licence gratuitement.

The Witcher gratuit sur PC

The Witcher Remake sera prochainement une réalité. Après des années à le réclamer, les fans pourront découvrir les premières aventures de Geralt De Riv sous un nouveau jour avec une production sous Unreal Engine 5. Une annonce qui n’a pas manqué de faire parler d’elle et pour surfer dessus CD Projekt RED fait un beau cadeau aux joueurs : un jeu gratuit. Et ce n’est pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de The Witcher : Enhanced Edition.

La version améliorée du premier volet des aventures du Sorceleur est en effet disponible gratuitement sur GOG. Seules quelques conditions sont requises : avoir un PC, s’inscrire sur la plateforme et à la newsletter du site à partir de cette adresse. En prime, vous recevrez un baril de cartes gratuit pour Gwent : The Witcher Card Game, le jeu de cartes dérivé du troisième opus disponible en free-to-play. Notez que certains utilisateurs semblent avoir des difficultés à récupérer leur jeu gratuit et sont contraints d’installer Gwent au préalable pour recevoir leur exemplaire de The Witcher: Enhanced Edition.