En attendant The Witcher 4, voilà qu'arrive un concurrent très sérieux et particulièrement prometteur par des vétérans de CD Projekt RED et leur studio Rebel Wolves.

Le mois dernier, le studio composé majoritairement de vétérans de CD Projekt RED ayant travaillé sur The Witcher et Cyberpunk 2077 nous invitaient le 13 janvier à découvrir leur tout premier jeu sous la bannière du studio Rebel Wolves, baptisé The Blood of Dawnwalker. C'est désormais chose faite, avec une bande-annonce cinématique, ainsi qu'un peu de gameplay. Et la proposition pourrait bien faire de l'ombre au studio polonais d'origine dans le domaine de la dark fantasy.

Un duel sanglant qui s'annonce entre The Witcher 4 et ce nouveau jeu de vétérans ?

Avec Rebel Wolves, de nombreux développeurs vétérans de The Witcher entendaient « faire évoluer le genre des RPG en créant des histoires inoubliables, évoquer des émotions viscérales, sans courir après les tendances et les chiffres, mais simplement l'envie de créer un jeu amusant et ambitieux ». Leur premier jeu prend ainsi la forme d'un titre dark fantasy du nom de Blood of the Dawnwalker, un RPG très typé dark fantasy qui, comme son nom le laisse entendre, va impliquer nos suceurs de sang préférés, les vampires.

Nous y incarnons Coen, un jeune homme qui aura un mois pour sauver sa famille des griffes d'un groupe de vampires. Pour les affronter, il devra se transformer en Dawnwalker, un hybride entre humain et vampire, qui aura donc besoin de sang pour gagner en puissance et survivre. Ce synopsis ouvre ainsi la porte à ce que Rebel Wolves appelle un jeu « narratif bac à sable ». Nous évoluerons dans un vaste monde ouvert et ferons de nombreux choix pour construire notre personnage et le monde qui nous entoure. Voilà en tout une proposition qui colle plutôt bien avec l'ADN de The Witcher 3. Qui dit transformation en vampire dit cependant que notre Coen pourrait, avec les mauvais choix, devenir l'ennemi qu'il avait juré de combattre pour retrouver ses proches.

Le tout est propulsé par l'Unreal Engine 5, avec une direction artistique sur le papier aussi sombre que de solide facture. Pour l'heure, The Blood of Dawnwalker ne dispose hélas pas de date de sortie. Étant donné que le jeu est en développement depuis deux ans, et malgré quelques aperçus de gameplay, il se pourrait qu'il ne sorte pas avant encore quelque temps. On peut cependant tabler sur le fait qu'il sortira avant son concurrent le plus évident : un certain The Witcher 4.

Source : Bandai Namco sur YouTube