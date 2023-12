CD Projekt Red a tutoyé les sommets avec The Witcher 3, mais a aussi connu des bas avec Cyberpunk 2077 en 2020. Depuis, le studio s'est ressaisi et a soutenu comme jamais sa nouvelle franchise. Après des années d'effort, le travail a porté ses fruits et CP2077 est enfin à la hauteur des attentes de certains. Une remontada rendue possible par la multitude de mises à jour, et plus particulièrement le patch 2.1 qui a tout changé, ainsi que l'extension Phantom Liberty. Tout va bien pour les équipes actuellement et les développeurs croulent d'ailleurs sous les projets. Et pourtant, certains fantasmes perdurent encore et toujours.

CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) visé par un rachat ?

Des rumeurs sur un rachat de CD Projekt Red, ça fait pratiquement 10 ans qu'il y en a. Et à chaque fois, le potentiel acheteur n'est pas du tout le même. On a par exemple eu des bruits de couloir d'acquisition par EA, Xbox et PlayStation. À l'arrivée, aucun de ces on-dit n'était vrai et ils ont même maintes fois été inventés par certains joueurs eux-mêmes. Des fantasmes, ni plus ni moins. Mais en 2023, le studio serait-il ouvert à cette idée ? Les prochains jeux The Witcher et Cyberpunk peuvent-ils devenir des exclusivités à terme ? Pas le moins du monde.

Durant une interview pour un média polonais, Adam Kiciński, le PDG de CD Projekt Red, a balayé d'un revers de la main un rachat éventuel. La société tient plus que tout à son indépendance et n'entend pas perdre le contrôle de The Witcher ou Cyberpunk.

Nous ne sommes pas intéressés par le fait de rejoindre une plus grande structure, et nous avons toujours eu une position claire sur le sujet. Nous avons travaillé toute notre vie pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et nous sommes convaincus que nous serons encore plus grands et plus forts dans quelques années. Nous avons des projets ambitieux et sommes passionnés par ce que nous faisons. Notre indépendance est quelque chose à laquelle nous tenons. Via Parkiet.

Ces spéculations arrivent à un moment où la consolidation dans le jeu vidéo est de plus en plus importante. Microsoft est parvenu à faire valider le rachat d'Activision Blizzard et continuera ses emplettes. De son côté, Sony devrait aussi sortir le chéquier pour agrandir la famille PlayStation Studios. Mais CD Projekt Red va poursuivre sa route en solo et mettre le paquet sur The Witcher 4. D'ici mi-2024, le nombre de développeurs affectés au jeu passera de plus de 330 à plus de 400. Évidemment, en parallèle, le studio planche toujours sur les autres projets The Witcher et sur Cyberpunk 2.