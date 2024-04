Doug Cockle, célèbre pour avoir prêté sa voix à Geralt de Riv dans les jeux vidéo The Witcher de CD Projekt Red, a récemment partagé ses réflexions sur l'adaptation de la franchise par Netflix. Lors d'une interview avec la chaîne YouTube Behind the Voice, Cockle a exprimé son étonnement face à certaines décisions prises par les scénaristes de la série Netflix, tout en reconnaissant la nécessité de laisser de la place à chaque médium pour s'exprimer librement. Un tacle dont on ne s'attendait pas.

The Witcher sur Netflix et l'histoire d'un petit tacle

Selon Cockle, bien que la série télévisée représente un médium différent des jeux vidéo, qui eux-mêmes diffèrent des livres et des bandes dessinées sur The Witcher, il est essentiel que la série ait l'espace pour évoluer et se démarquer. Cependant, il a avoué qu'il aimerait discuter avec les scénaristes de Netflix pour mieux comprendre les choix créatifs derrière certaines directions prises par la série.

Doug Cockle a apprécié la première saison de la série The Witcher sur Netflix, mais il a trouvé que les saisons suivantes prenaient des directions qu'il avait du mal à comprendre pleinement. Cela l'a amené à repenser sa manière de percevoir la série, suggérant qu'il est parfois nécessaire de la juger sur ses propres mérites plutôt que de la comparer constamment aux jeux ou aux livres.

Cockle a comparé The Witcher de Netflix à l'adaptation de The Last of Us par HBO, qui a suivi de près la trame narrative du jeu vidéo avec quelques modifications mineures, ce qui a bien fonctionné et a été apprécié par les fans. Selon lui, The Witcher avait non seulement les livres comme source, mais aussi les jeux et les bandes dessinées, chacun ajoutant sa propre interprétation, ce qui rendait nécessaire une certaine liberté créative pour l'adaptation télévisuelle.

Il explique :

Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ces choix et j'aimerais discuter avec certains des scénaristes des raisons pour lesquelles ces choix ont été faits, juste pour que je puisse comprendre intellectuellement pourquoi.

La série Netflix The Witcher a été diversement accueillie par les fans, mais une quatrième saison est déjà en préparation. Cette nouvelle saison introduira Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt, succédant à Henry Cavill. Laurence Fishburne et Danny Woodburn rejoindront également le casting, enrichissant l'univers avec de nouveaux personnages.