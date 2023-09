La franchise The Witcher, qui est d'abord une série de livres, s'est maintenant exportée dans divers domaines. En série Netflix, en jeu vidéo, mais également en jeu de plateau. Une nouvelle trilogie vidéoludique est d'ailleurs en chantier et elle est attendue par tous les fans de la licence. Et certains d'entre eux ont envie de rendre hommage à cet univers qu'ils aiment tant. C'est ainsi qu'un nouveau jeu est né.

Jouer à The Witcher en famille, c'est possible

Nous ne parlons pas d'un jeu vidéo, mais bien d'un jeu de plateau qui s'apprête à passer en phase de financement participatif. Ce dernier s'intitule Path of Destiny et il a été créé par Go On Board, les créateurs de The Witcher : Old World. C'est un jeu de stratégie qui peut accueillir un total de 5 joueurs, en sachant qu'il est possible d'y jouer seul. Les parties devraient durer approximativement une heure. L'idée est de permettre aux participants d'incarner les protagonistes de l'univers d'Andrzej Sapkowski et suivre leur histoire. On pourra donc avancer sur le plateau avec des figurines représentant Yennefer, Ciri, Geralt, mais également Vesemir ou Jaskier. Les protagonistes de The Witcher 3.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas besoin d'avoir un master en anglais pour comprendre les règles du jeu et ses nombreux scénarios. Il sera bien traduit en français, ce qui lui donnera sans aucun doute une portée plus grande. Cependant, il n'est pas encore disponible. Avant cela, il va avoir besoin de tout le soutien que les fans pourront lui apporter. La campagne participative débutera le 19 octobre prochain et prendra fin le 7 novembre. C'est un beau projet qui mérite d'être soutenu. En plus, ça aidera à patienter en attendant les trois projets The Witcher qui sont sur le feu.

Que se passe-t-il côté jeu vidéo ?

A l'heure actuelle, trois jeux sont en cours de développement : le quatrième opus, le remake du 1, et le Project Sirius, qui se présente comme un spin-off bien particulier. Aux dernières nouvelles, le développement de The Witcher Sirius a inquiété une bonne partie des fans. La faute à une vague de licenciements ayant eu lieu le 12 mai dernier. Parmi les remerciés, on comptait Robert Bailey, le technical narrative designer. Plusieurs départements se sont retrouvés dans le viseur de cette vague terrible, pour un total de 29 employés (21 à Boston, 8 en Pologne). En sachant que le studio qui s'occupe de ce jeu comptait normalement une quarantaine de personnes à son actif. La moitié ou presque des effectifs ayant sauté, on est en droit d'avoir peur.

Quant à The Witcher 4 Polaris, ce nouvel épisode devrait débarquer, au minimum, en 2025. CD Projekt Red va mettre les bouchés doubles pour tenter de proposer une expérience aussi marquante que celle du 3. Pour ce faire, une grosse part des effectifs dépêchés sur le DLC Phantom Liberty de Cyberpunk vont passer sur le chantier de ce nouveau titre développé sous l'Unreal Engine 5. En tout cas, on attend toujours d'avoir des premières images.