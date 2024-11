Le studio de The Witcher Remake a une jolie surprise pour les joueuses et joueurs PS5 et Xbox Series X|S. Et celle-ci sera disponible très prochainement en plus !

La suite de Cyberpunk 2077 mobilise actuellement une partie des équipes de CD Projekt Red, tandis que le studio s'affaire également sur les prochains jeux dans l'univers du sorceleur. Et comme les membres de la société n'ont pas le don d'ubiquité, ils ne peuvent pas tout gérer. C'est pourquoi The Witcher Remake est en développement chez Fool's Theory, une structure indépendante qui compte en son sein des vétérans de CD Projekt Red. La boucle est bouclée !

Ce RPG du studio de The Witcher Remake de retour

The Witcher Remake est normalement entre de bonnes mains, et le studio prend soin d'étudier l'original sous toutes les coutures pour y apporter des gros changements. L'idée n'est pas de toute détruire pour repartir de zéro, mais plutôt de conserver les éléments clés et de retravailler les choses les plus dépassées en les recréant. Avant de voir le résultat, Fool's Theory a sorti en début d'année un autre RPG, The Thaumaturge. Un jeu qui récolte 80% d'avis positifs sur Steam pour 2 087 évaluations, et qui a décroché un 8/10 dans nos colonnes. « Un RPG assez unique en son genre de par son cadre et les thématiques qu’il aborde » selon Camille. Ce jeu très apprécié revient bientôt.

En effet, au lancement, le studio s'est concentré sur la version PC, mais une annonce vient d'être faite. Avant The Witcher Remake, le très bon The Thaumaturge arrive sur consoles, PS5 et Xbox Series X|S, dès le 4 décembre 2024. « Incarnez Wiktor Szulski, un thaumaturge chevronné qui perçoit les empreintes subtiles des émotions humaines tout en chassant des monstres inspirés du folklore dans les rues de Varsovie en 1905. The Thaumaturge arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 4 décembre ».

Malgré une rigidité dans les animations ou encore des combats qui manquent de dynamisme, The Thaumaturge laisse présager de bonnes choses pour The Witcher Remake. D'ailleurs, Fool's Theory reprendra peut-être des idées de gameplay, de mise en scène ou autres, histoire de mettre à profit leur expérience sur ce RPG. Avez-vous craquer pour le jeu lors des sorties jeux vidéo de mars 2024 ? Attendiez-vous plutôt la sortie d'une version console PS5 et Xbox Series X|S ?

Source : YouTube 11 bit studios.