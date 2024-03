Après The Witcher 3 Wild Hunt, la série Netflix et surtout les romans d'Andrzej Sapkowski, c'est un nouveau jeu autour de l'univers du sorcelleur qui cartonne. Mais il va falloir faire vite pour se le procurer.

Le succès de The Witcher a depuis longtemps dépassé les frontières du jeu vidéo. Si c’est avec Wild Hunt que la licence a reçu un regain de popularité, il ne faut pas non plus oublier que les aventures du sorceleur sont d’abord des romans par Andrzej Sapkowski. Depuis, Netflix s’est également accaparé cette œuvre pour sa série, dont on attend la quatrième saison. Plus récemment, c’est un autre type de jeu qui a été créé autour de Geralt de Riv. Son succès est tel, qu’il deviendra bientôt indisponible.

Un jeu The Witcher qui cartonne

Souvenez-vous ! Il y a quelques mois, nous vous présentions le titre The Witcher : Path of Destiny, qui avait connu un immense succès. Rappelons qu’il s’agit d’un jeu de société de stratégie pouvant accueillir jusqu’à cinq joueurs dans l’univers du Sorceleur. Ici, vous pouvez incarner les personnages phares de cet univers et les suivre dans leurs aventures. À l’époque, le jeu de plateau de Go on Board venait à peine de lancer sa campagne collaborative, qui a finalement explosé tous ses objectifs en moins de 24 heures, en amassant près de 1 million de dollars, au lieu des 75 000 dollars demandés initialement. Aujourd’hui, même ce score devient ridicule, puisque les compteurs sont désormais à plus de 7 millions de dollars. On peut vraiment parler d’un financement réussi, le problème maintenant c’est qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.

Si vous voulez acquérir Path of Destiny, c’est maintenant ou jamais. « Rejoignez 32 000 contributeurs et découvrez des histoires bien connues de l’univers de The Witcher avec ses personnages, d’une manière nouvelle et surprenante ! » tease la société sur X. Si vous voulez sauter le pas, c’est encore possible, mais seulement jusqu'à ce 31 mars. Sur le site du financement, plusieurs versions sont proposées. Cela va de 55 $ pour la standard à plus de 400 $ pour l’édition complète avec toutes les extensions, les jetons et les accessoires.

Du contenu exclusif

De nombreux autres paliers sont présentés pour répondre à tous les budgets. Si vous avez déjà mis votre grain de sel dans la campagne, vous n’aurez qu’à attendre un peu. The Witcher Path of Destiny devrait être envoyé aux joueurs vers la fin de l’année 2024. Cette version contient justement du contenu exclusif qui ne sera jamais disponible lors de la sortie du jeu chez les revendeurs habituels plus tard. Cela inclut les mini-figurines de Gerlat, Ciri ou encore Yennefer. Amis collectionneurs, c'est donc votre dernière chance. Et quant à la question qui brûle vos lèvres, oui le jeu peut bien être pré-commandé en français.