La franchise The Witcher va bientôt tourner la page pour l'un de ses jeux les plus iconiques. Un dernier message a donc été adressé aux fans en conséquence.

The Witcher, c'est avant tout une série de romans écrite par Andrzej Sapkowski. Cette dernière fut déclinée en jeux vidéo, série Netflix et même jeux de plateau. Autant dire que la franchise a un certain succès au point de s'étendre vers de nombreux medium. En jeu vidéo, c'est CD Projekt Red qui s'occupe de la mise en chantier des différentes productions de la licence. Et il y en a une qui va bientôt être abandonnée par les développeurs après des années de mises à jour régulières.

The Witcher n'a plus envie de jouer aux cartes

L'année dernière, le studio polonais a annoncé qu'il ne comptait plus faire un suivi du développement de Gwent : The Witcher Card Game. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de cartes gratuit dans lequel on peut collectionner nos personnages préférés de cet univers pour les faire combattre en mode solo ou compétitif. De nombreuses updates ont été apportées au titre depuis sa sortie dans le but de gonfler son contenu. L'intérêt des joueurs a ainsi été maintenu sur la durée, mais voilà, ça risque de changer. En effet, dans une vidéo concernant Gwent, l'une des têtes pensantes derrière le jeu a fait tomber le couperet. La 11.10 sera la dernière mise à jour que CD Projekt sortira pour ce spin-off de The Witcher.

Le studio avait été clair. Une fois qu'il considérerait le roster de cartes comme terminé, il passerait à autre chose. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les serveurs de Gwent : The Witcher Card Game vont fermer. L'avenir est entre les mains des joueurs « C’est la dernière mise à jour préparée par les développeurs pour Gwent. Après cela, nous n'apporterons plus de changements aux cartes. Au lieu de ça, nous allons utiliser un système spécial : le Conseil d’Équilibre ». Pour faire partie de ce Conseil, l'une de ces trois conditions peut être remplie : être Prestige 1, avoir remporté 25 parties en Classé, ou avoir atteint le rang 0.

Les membres du Conseil d'Equilibre peuvent ainsi voter chaque mois pour ajouter des changements aux différentes cartes ou capacités de leader de ce jeu The Witcher. Il faut qu'il y ait au minimum 50 votes sur une carte, par exemple, pour qu'une retouche se fasse sur son coût ou sa puissance. Par conséquent, même si les développeurs tournent la page sur Gwent, ils laissent les clés à la communauté. Celle-ci peut maintenant faire comme bon lui semble pour dicter le futur du jeu.

Quel avenir pour la licence ?

Mais alors, où va aller l'équipe qui s'occupait de Gwent ? Il ne faut pas oublier qu'il y a actuellement trois projets The Witcher en développement. Une nouvelle trilogie qui sera initiée par The Witcher 4, un remake du tout premier épisode et le mystérieux Project Sirius. On ne connaît pas encore exactement l'état de l'avancée de ces jeux. Cependant, on sait que le développement du spin-off Sirius a connu des déboires. Il se peut donc que les développeurs de Gwent aient été dépêchés en renfort sur ce jeu. Cela dit, il est également possible qu'ils soient partis plancher sur la suite de Cyberpunk 2077. En tout cas, ils vont avoir de quoi faire.