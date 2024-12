Des années après le dernier livre, l'auteur polonais Andrzej Sapkowski s'est enfin fendu d'un nouveau livre The Witcher, baptisé « La Croisée des Corbeaux ». Publié fin novembre, il s'intéresse à la jeunesse de notre cher Geralt de Riv, et comment il devient le sorceleur légendaire que l'on connaît. Ainsi, ce nouveau livre nous révèle donc officiellement à quel point ce bon vieux Loup Blanc a bourlingué avant de prendre une retraite bien méritée dans The Witcher 3 Blood and Wine.

Un dernier livre The Witcher riche en Riv-élations

Pendant des années, les fans de The Witcher ont débattu de l'âge véritable de Geralt, qui n'avait jamais vraiment été spécifié. Dans le troisième opus des jeux de CD Projekt RED, on lui donnait facilement la cinquantaine. À noter toutefois que les sorceleurs vieillissent plus lentement que les humains normaux, grâce à leurs mutations. Il aura cependant fallu attendre le dernier livre de son auteur original pour avoir une réponse officiellement inscrite dans le marbre.

Nous apprenons ainsi que ce bon vieux Geralt est né en 1173 dans le calendrier de son univers. Dans The Witcher 3, notre cher Loup Blanc a donc 61 ans bien tassés. Même s'il ne les fait pas, l'extension Blood and Wine nous dépeint un sorceleur bien fatigué, qui n'avait qu'un désir : couler des jours paisibles, tout seul ou avec la magicienne de son cœur. À noter d'ailleurs que, s'il jette son dévolu sur Yennefer, celle-ci a techniquement 40 ans de plus que lui (et est à l'origine une bossue largement différente de la belle femme aux cheveux noir corbeau qu'on connaît). De même, elle ne les fait clairement pas grâce à sa magie.

Comme dans les livres, la trilogie de jeux de CD Projekt RED se termine avec comme idée pour Geralt de passer le flambeau à Ciri en tant que protagoniste principal de l'histoire. Cela s'est confirmé avec l'annonce de The Witcher 4, le premier épisode d'une nouvelle saga avec la jeune femme en guise d'héroïne. Le jeu devrait se placer « quelques années après les événements du troisième opus ». Nous devrions donc y retrouver un Geralt encore un peu plus vieux. Reste à voir à quel point, et dans quelle mesure le Loup Blanc aura profité de sa retraite ou non.

