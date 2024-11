Outre un film polonais sorti en 2001 et assez oubliable, The Witcher s'est principalement fait connaître sur le terrain des adaptations en séries/films par l'entremise de Netflix. D'abord à travers une série avec Henry Cavill (puis Liam Hemsworth, suite à un profond désaccord entre le premier acteur et Netflix sur le traitement de l'œuvre originale) dans le rôle de Geralt de Riv, puis via une préquelle avec Blood Origin, et enfin un film d'animation avec Le Cauchemar du Loup (qui sera suivi à en 2025 par Les Sirènes des Profondeurs).

À l'exception peut-être de ces derniers, ces adaptations de The Witcher partagent un triste point commun : un résultat globalement très décevant, qui rend un très maladroit (voire médiocre) hommage aux œuvres du romancier polonais Andrzej Sapkowski. Il se pourrait toutefois que CD Projekt RED vienne une fois encore à la rescousse, de manière plutôt surprenante.

CD Projekt RED en rajoute une couche sur The Witcher

Si The Witcher n'a jusqu'à présent globalement pas vraiment brillé du côté des adaptations en séries/films, tel n'est clairement pas le cas du côté des jeux vidéo. Avec trois jeux principaux et quelques spin-offs, CD Projekt RED a définitivement démontré son profond amour et respect du matériau original, ce malgré une histoire de Geralt allant au-delà de celle narrée par les livres. Netflix s'est quant à elle principalement basée sur l'adaptation des écrits d'Andrzej Sapkowski... avec le résultat très controversé que l'on connaît (et pire encore lorsque la plateforme est partie en totale roue libre avec Blood Origin).

Les fans de l'iconique univers dark fantasy polonais pourraient donc être ravis d'apprendre que CD Projekt RED entend, en plus de The Witcher 4, d'un Remake du premier opus et un jeu développé par The Molasses Flood, s'essayer à un autre exercice d'adaptation : la création d'un film. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une offre d'emploi de la part du studio. Il recherche en effet un scénariste pour rejoindre l'équipe narrative dans ses bureaux polonais, à Varsovie. Sa mission serait la suivante : « être responsable pour l'édition et la co-création de quasiment toute bande dessinée, livre pour enfant, jeu de plateau, série TV et film rendu public pour une audience mondiale ».

De studio de développement à magnat du divertissement ?

Une mission pour le moins très large et sur le papier aussi passionnante qu'intimidante. CD Projekt RED attend en effet du candidat de poste de travailler non seulement sur The Witcher, mais aussi Cyberpunk et toute autre propriété intellectuelle à venir. Comme à son habitude, le studio polonais voit en tout cas les choses en très grand pour son avenir. En espérant que cela ne le perdra pas comme pour le lancement de Cyberpunk 2077 (surtout sur PS4 et Xbox One), et qu'il réserve de belles surprises aux fans de ses prochaines œuvres vidéoludiques ou autres.

Le studio polonais multiplie les projets autour de The Witcher, Cyberpunk... et plus si affinité ? © CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED