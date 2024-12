Rebel Wolves, un studio composé de vétérans de The Witcher et CD Projekt RED, annoncent leur nouveau RPG, qui sur le papier pourrait être très prometteur.

Pour rappel, le studio Rebel Wolves a été fondé en 2022, et comprend des vétérans de CD Projekt RED, comme Mateusz Tomaszkiewicz en tant que directeur créatif, qui occupait le poste de designer de quêtes pour les licences The Witcher et Cyberpunk 2077 au sein du studio polonais. Deux ans plus tard, cette fine équipe lève enfin plus officiellement le voile sur son premier jeu, à commencer par son nom complet, en attendant une présentation en bonne et due forme d'ores et déjà datée.

À l'aube d'un sérieux concurrent à The Witcher 4 ?

À l'annonce de son ouverture en 2022, Rebel Wolves avait de nombreux arguments pour séduire les fans de CD Projekt RED et notamment de The Witcher. Il était en effet question de « faire évoluer le genre des RPG en créant des histoires inoubliables, évoquer des émotions viscérales, sans courir après les tendances et les chiffres, mais simplement l'envie de créer un jeu amusant et ambitieux ». Chose que The Witcher 3, qui comptait justement certains des membres de Rebel Wolves dans l'équipe de développement, avait d'ailleurs fait neuf ans auparavant.

La perspective d'un studio avec d'aussi grandes ambitions peut donc laisser rêveur pour les fans de RPG attendant fébrilement The Witcher 4. En décembre de l'année dernière, leur premier jeu donnait indirectement de ses nouvelles via un leak évoquant le nom « Dawnwalker », confirmé de manière plus officielle en octobre dernier, avec Bandai Namco à l'édition. Avance rapide jusqu'à cette semaine, alors que Rebel Wolves en révèle officiellement le nom complet : « The Blood of Dawnwalker ». Le studio nous donne par ailleurs rendez-vous le 13 janvier prochain à 22 heures (heure de Paris) pour une présentation plus complète du jeu.

Alors que The Witcher 4 occupe actuellement grandement les discussions de fans de RPG dark fantasy après sa grande annonce aux Game Awards 2024, voilà qu'un concurrent sérieux va aussi bientôt se révéler en détails, qui plus est par des vétérans de CD Projekt RED. Ciri a-t-elle du souci à se faire ? Début de réponse le 13 janvier à venir.

Source : Bandai Namco sur YouTube