C'était un rêve que beaucoup de fans espéraient, il va bien devenir réalité... Après le succès monumental des dernières aventures de Geralt de Riv, CD Projekt a annoncé travailler sur de nouveaux projets autour de la franchise du Sorceleur, dont “Polaris”, le nom de code de The Witcher 4. Développé pour une toute nouvelle génération de console, ce nouvel opus va s'offrir une avancée technique certaine. Mais cela inquiète aussi. Que faut-il vraiment en penser ?

The Witcher 4 sous Unreal Engine, pour le meilleur ou pour le pire ?

Dernier opus en date, The Witcher 3 est sorti en 2015 sur PS4, Xbox One et PC. Depuis, il a eu le droit à un portage inattendu sur Nintendo Switch et à un remaster sur PS5 et Xbox Series. Ainsi, les équipes de CD Projekt ont déjà pu commencer à familiariser le Sorceleur avec les les consoles nouvelle génération.

Mais, le studio va devoir s'habituer à un autre outil pour The Witcher 4. De fait, vous le savez peut-être déjà, le jeu va être développé sous Unreal Engine 5. C'est une première pour la franchise ! Jusqu'à présent, elle était produite sous REDengine, soit le moteur maison.

Mais, une part des joueurs s'inquiète des problèmes de lag ou de saccade rencontrés depuis longtemps sur le moteur créé par Epic Games. Le média spécialisé Digital Foundry a justement reçu des questions à ce sujet et a choisi d'y répondre en vidéo. La position des experts s'avère plutôt rassurante. Pour eux, c'est un problème qui « peut être résolu ». Plus encore, s'il y a bien une équipe qui peut le résoudre à leurs yeux, c'est CD Projekt RED.

CD Projekt a déjà anticipé le problème d'UE5

Digital Foundry assure que le studio polonais est bien conscient des enjeux que représente le développement sous Unreal Engine. En fait, ils ont même des images plus que rassurantes. Lors de conférences, les développeurs ont déjà abordé la question des saccades qui adviennent sur ce moteur.

Bien sûr, comme le soulève Olie Mack dans la vidéo, la situation n'est pas idéale. Mais on peut être rassuré sur le rendu de The Witcher 4. Il semble même que CD Projekt travaille main dans la main avec Epic. C'est une collaboration qui devrait permettre d'optimiser au mieux ce nouvel opus.

De plus, des progrès ont déjà été faits par d'autres jeux concernant ce problème. Pour le moment, la solution parfaite n'a pas encore été trouvée. À ce titre, si CD Projekt parvient vraiment à résoudre ce souci de saccade (ou de « stuttering » en anglais), alors il viendrait à la rescousse de tous les jeux développés sous le moteur d'Epic.

Encore dernièrement, des joueurs cherchaient des solutions pour stabiliser Wuthering Waves par exemple. Mais, avec la rédemption offerte à Cyberpunk 2077, le studio polonais a montré de quoi il était capable. Tout n'est pas garanti à 100%, mais la prochaine aventure de Geralt à toutes les chances de se forger sans (trop) d'accrocs.