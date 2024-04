En plus de marquer le début d'une nouvelle saga dans la célèbre franchise dark fantasy, The Witcher 4 s'annonce comme un jeu très ambitieux pour CD Projekt RED.

C'est en tout cas ce qu'a annoncé Michał Nowakowski, PDG du studio polonais, lors d'une récente sessions Q&A avec ses investisseurs. De quoi encore plus cristalliser les attentes des fans autour du futur jeu pour l'instant connu sous le nom de code Polaris.

Exploration de nouveaux pôles(aris) avec The Witcher 4

Quelques deux ans après son premier teasing, The Witcher 4 est actuellement le jeu qui mobilise le plus de monde chez CD Projekt RED. Le plus gros du travail étant enfin fait sur Cyberpunk 2077, il est temps pour le studio d'avancer. Ainsi, c'est le branle-bas de combat sur le prochain opus de la franchise qui l'a élevé au sommet. 403 développeurs travaillent sur le jeu appelé en interne Polaris, soit 64% de ses effectifs. La nouvelle saga dans l'univers The Witcher est actuellement en préproduction. Elle pourrait toutefois passer en production dans le courant de l'année, d'après le PDG de CD Projekt RED.

Celui-ci avait d'ailleurs d'excitantes nouvelles à annoncer à l'égard de The Witcher 4 auprès des investisseurs, et par extension des joueurs. « Faire un nouveau jeu est toujours un risque créatif, surtout si nous tentons de pousser de nouvelles limites et explorer de nouvelles possibilités, faire quelque chose que nous n'avions jamais fait avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à un The Witcher 3 avec simplement de plus beaux habits. Nous construisons bien sûr par rapport à ce qui existait auparavant, mais nous allons ajouter de nouveaux éléments de gameplay et de nouvelles mécaniques que vous n'aviez jamais vu dans nos précédents jeux ».

La nouvelle saga dans l'univers The Witcher sera-t-elle à la hauteur de colossales attentes ? © CD Projekt RED

Un potentiel nouveau chef d'œuvre ?

Voilà qui devrait mettre l'eau à la bouche (ou aux babines des sorceleurs de l'école du Loup ?) des fans. Il est bien sûr encore trop tôt pour savoir à quel point les ambitions de CD Projekt RED vont se réaliser sur The Witcher 4. Rappelons tout de même que Cyberpunk 2077 a été le premier jeu en vue à la première personne du studio. Malgré ses nombreux bugs au lancement (surtout sur PS4/Xbox One), le titre s'est montré particulièrement convaincant dans son gameplay, mais surtout dans sa narration et son immersion.

Le studio est certainement bien conscient de l'attente colossale des fans après le chef d'œuvre qu'était The Witcher 3. Gageons donc qu'il prendra le temps nécessaire pour proposer à sa franchise de cœur la suite qu'elle mérite. D'autant que la transition vers l'Unreal Engine 5 devrait lui permettre de mieux se concentrer sur ses promesses s'agissant de nouvelles mécaniques à explorer. Pour rappel, le moteur maison RED Engine se montrait particulièrement capricieux, demandant pour chaque jeu depuis The Witcher 2 un travail de réadaptation considérable. Avec ce poids en moins sur les épaules, nous souhaitons donc à CD Projekt RED de nous faire à nouveau vibrer dans cette nouvelle saga dans l'univers délicieusement dark fantasy des romans d'Andrzej Sapkowski.