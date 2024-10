The Witcher 4 aurait un lourd fardeau sur les épaules, si l'on en croit notamment l'interview d'un membre éminent de CD Projekt RED, et une mission presque impossible à accomplir.

Paweł Sasko, directeur associé de Cyberpunk 2, s'est confié en ce sens au micro d'Eurogamer. Selon lui, la réputation de CD Projekt RED a été à jamais entachée aux yeux de nombreux joueurs par le lancement chaotique de Cyberpunk 2077. Selon lui, le studio polonais devra tout donner sur ses prochains jeux comme le très attendu The Witcher 4 pour essayer de pleinement se racheter.

The Witcher 4, le jeu de la totale rédemption ?

Avec l'éclatant The Witcher 3, CD Projekt RED était sur le toit du monde et l'un des studios les plus réputés à cette époque. La chute a été d'autant plus violente avec un Cyberpunk 2077 extrêmement ambitieux, maintes fois repoussé, et dans un état catastrophique, principalement sur PS4 et Xbox One. Sa réputation prestigieuse a pris un coup terrible, que le studio polonais a dans la douleur réparé avec l'excellent DLC Phantom Liberty et la mise à jour 2.0 proprement salvatrice de son dernier jeu. Pour Pawel Sasko, CD Projekt RED n'a toutefois pas le droit à l'erreur avec The Witcher 4 et Cyberpunk 2.

« C'est le prix que nous devons payer pour nos erreurs passées. Mais j'espère que, par la force de notre travail et grâce à ce que nous montrons, nous pourrons à nouveau regagner la confiance des joueurs. J'espère que, quand ils entendront parler des trépidantes aventures qui les attendent dans The Witcher 4, Cyberpunk 2 ou notre nouvelle licence sous le nom de code Hadar, cela leur donnera envie d'essayer ces jeux et de les aimer »., a-t-il confié au micro d'Eurogamer.

Ce sentiment est encore loin d'être isolé chez CD Projekt RED, malgré les quatre années écoulées depuis le cataclysme Cyberpunk 2077. Michał Nowakowski, co-PDG du studio, a aussi indiqué que ce lancement était « l'un des pires moments de sa vie », estimant que la réputation de la société ne connaîtrait jamais une totale rédemption. Espérons toutefois pour eux que The Witcher 4 sera une première étape pour tâcher de se racheter aux yeux des plus rancuniers.

The Witcher 4 et Cyberpunk 2 ont une lourde responsabilité sur leurs épaules. © CD Projekt RED

Source : Eurogamer