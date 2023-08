CD Projekt revient de très (très) loin avec Cyberpunk 2077, mais le jeu est enfin stable et va même énormément s'améliorer dans les prochains jours. Avant la sortie du DLC Phantom Liberty, qui aura lieu le 26 septembre 2023, le studio va en effet offrir une énorme mise à jour 2.0 gratuite. Un patch qui va réparer un certain nombre d'éléments comme l'IA, l'immersion au niveau des forces policières et bien d'autres choses. Bref, le titre devrait une fois de plus se transformer, ce qui ne lui fera pas de mal après son lancement catastrophique. Certes, surtout sur consoles. Après ce chantier, toute l'attention des développeurs sera redirigée vers The Witcher 4.

Les choses vont s'accélérer pour The Witcher 4 Polaris

Durant un débrief sur la santé du studio et sur ses projets en cours avec ses investisseurs, CD Projekt Red a reparlé de The Witcher 4 Polaris. Un épisode qui pourrait arriver en 2025, même s'il ne faut pas s'emballer. Il s'agit là d'une fenêtre minimum de sortie. En clair, il y a de fortes chances que ce soit plus tard, mais sait-on jamais. La bonne nouvelle, c'est que les effectifs du jeu vont augmenter grandement très prochainement. « Une fois le DLC Phantom Liberty, nous basculerons une grande partie de l'équipe sur The Witcher 4. Certains membres passeront sur Cyberpunk 2 Orion ou sur notre nouvelle franchise, le Project Hadar. Mais nous soutiendrons aussi l'extension Phantom Liberty après sa sortie » (via Gameradar). Les équipes du studio polonais ne vont donc pas s'ennuyer.

Cette (re)confirmation d'un effectif plus important pour le prochain The Witcher est une excellente nouvelle. En mars 2023, CD Projekt Red rencontrait des difficultés à cause de l'Unreal Engine 5. Le moteur sous lequel tournera notamment The Witcher 4. Il fallait que les développeurs se fassent la main sur ces nouveaux outils pour espérer par la suite gagner en efficacité. « Il est certain que pour notre premier projet, cela ne ralentira peut-être pas les équipes, mais il n’y aura aucune accélération des processus de développement. En revanche, pour les projets suivants, nous pensons que cette transition devrait faciliter la production. C’était l’une des raisons qui nous a poussé à dire que nous voulions sortir trois grands jeux The Witcher en l’espace de six ans. À commencer avec la sortie de Polaris, qui est The Witcher 4 ».

CD Projekt Red a jeté son dévolu sur l'Unreal Engine 5 pour plusieurs raisons. D'abord pour les avancées permises par le moteur en ce qui concerne les jeux en monde ouvert. Ensuite, parce que les outils d'Epic Games devraient permettre à la société d'avoir un environnement de travail plus stable et de limiter le plus possible les bugs. En gros, une solution idéale pour ne pas « refaire une Cyberpunk 2077 ».

Une vidéo d'un The Witcher 4 non officiel sous Unreal Engine 5.

Une version console qui ne sera pas sacrifiée

L'un des nombreux problèmes de Cyberpunk 2077, c'était la version console abominable PS4 et Xbox One, bien que la mouture PS5 et Xbox Series n'était pas non plus exempt de défauts. Doit-on craindre le pire pour The Witcher 4 ? Il faut être optimiste ! Étant donné la sortie lointaine, l'ancienne génération de consoles ne sera heureusement plus d'actualité. Secondo, les tests des différentes versions devraient être plus rigoureux. « L'un des principaux risques auxquels l'on peut faire face durant le processus de développement attrait à la stabilité et aux performances sur toutes les plateformes. Nous testons la qualité du gameplay sur chaque plateforme d'entrée, et nous ne concentrons pas uniquement sur la plateforme de développement, le PC » expliquait le studio il y a quelques temps.

À l'heure d'écrire ces lignes, inutile de s'inquiéter pour The Witcher 4 malgré un démarrage de production plus lent qu'escompté. En dehors de la sortie en 2025, ce nouvel épisode n'a pas encore livré ses secrets. Mais Philipp Weber, responsable narratif, a peut-être donné un indice sur certains lieux du titre lors d'une interview. « J'aimerais toujours retourner à Temeria et Wyzima, et voir à quoi ça ressemble en ce moment. C'est aussi pourquoi je suis très heureux que nous fassions The Witcher Remake ». Le remake de The Witcher 1 ne devrait pas être disponible avant 2026 voire 2027. Quant à la franchise en elle-même, on rappelle que les plans de CD Projekt Red sont d'avoir une nouvelle trilogie The Witcher.