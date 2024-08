Comme CD Projekt RED l'avait auparavant promis, c'est au travers de son dernier appel aux investisseurs que le studio polonais nous reparle officiellement de The Witcher 4. Le développement de cette nouvelle saga semble bien avancer et devrait bientôt passer une étape cruciale pour la suite.

La nouvelle saga de The Witcher 4 s'écrit à bon rythme

Hier soir se tenait chez CD Projekt RED le traditionnel appel aux investisseurs pour la première moitié de l'année fiscale en cours. Ce rendez-vous était également l'occasion de reparler officiellement du fameux « projet Polaris », ou The Witcher 4, pour les intimes. Rappelons qu'il s'agit actuellement du jeu le plus avancé au sein du studio polonais, avec deux tiers de ses effectifs travaillant dessus. Aux dernières nouvelles, cette nouvelle saga dans l'univers imaginé par Andrzej Sapkowski devait entrer en production dans le courant de l'année.

CD Projekt RED l'a donc bel et bien confirmé hier soir, par le biais d'une déclaration de son PDG Michał Nowakowski : « Le travail sur Polaris progresse. Son équipe de développement s'approche d'une étape cruciale qui va marquer la fin de la phase de préproduction ». The Witcher 4 va donc dans un futur a priori plutôt proche passer à la vitesse supérieure. « L'équipe Polaris maintient la bonne échelle pour entrer dans la phase de production très bientôt, tandis que notre travail sur d'autres projets annoncés comme non annoncés progresse de manière stable », poursuit le PDG du studio polonais.

La patience d'un sorceleur est malgré tout de mise

À l'heure actuelle, 400 personnes travaillent donc sur The Witcher 4, visiblement à un rythme satisfaisant. À noter toutefois que le développement de cette suite très attendue est encore loin d'être terminé. Il faudra probablement encore attendre un moment pour voir le jeu en action et l'avoir dans les mains, a priori sur PC, PS5 et Xbox Series. La nouvelle histoire (mais a priori toujours avec ce bon vieux Geralt, mais dans un rôle secondaire) imaginée par CD Projekt RED s'annonce en tout cas ambitieuse, et visuellement bluffante grâce à l'Unreal Engine 5. De quoi sur le papier faire saliver les fans de l'univers dark fantasy.

La saga The Witcher 4 se rapproche petit à petit. © CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED