En attendant de retrouver Ciri comme personnage jouable dans The Witcher 4, des vétérans de CD Projekt RED sous la bannière de Rebel Wolves ont enfin récemment présenté leur nouveau jeu, Blood of the Dawnwalker. Suite à son premier trailer, le studio s'est fendu d'une session Q&A riche en informations, qui peignent un tableau sanglant et définitivement ambitieux.

Un nouveau RPG dark fantasy qui va faire saigner The Witcher 4 ?

Le petit monde des RPG dark fantasy polonais va bientôt accueillir un nouveau joueur qui a clairement les moyens de faire de l'ombreà The Witcher 4. Et pour cause, il provient d'un studio composé de vétérans de CD Projekt RED, dont Konrad Tomaszkiewicz, directeur de nul autre que le chef d'œuvre absolu qu'est The Witcher 3. Même si Blood of the Dawnwalker ne dispose pas encore de date de sortie, on en sait maintenant plus à son sujet, et le titre de Rebel Wolves s'annonce particulièrement ambitieux.

Celui-ci veut en effet apporter du... sang neuf à la formule du RPG en monde ouvert. Cela passe notamment par Coen, le protagoniste du jeu. Contrairement à notre sorceleuse de Ciri dans The Witcher 4, celui-ci ne sera un surhomme qu'à mi-temps. De jour, il sera un humain tout ce qu'il a de plus normal. La nuit sera en revanche une autre histoire, puisqu'il disposera alors des pouvoirs d'un vampire, que nous pourrons renforcer au fil de l'histoire. Enfin, la magie prendra une forme plus occulte et moins « spectaculaire ». Exit donc les boules de feu et les éclairs, place à des rituels de sang et l'utilisation d'artefacts magiques comme des amulettes pour conjurer des sortilèges sombres.

La narration de Blood of the Dawnwalker apporte également une touche particulièrement originale. Nous avons en effet 30 jours et 30 nuits pour sauver la famille de Coen. La manière d'employer ce temps imparti sera à la discrétion totale du joueur, et aucune partie ne devrait se ressembler. À noter d'ailleurs qu'arriver au bout de ce temps ne sera pas forcément synonyme de « game over », mais aura définitivement un impact sur notre personnage et le monde qui l'entoure. Le titre de Rebel Wolves se veut en effet un « bac à sable narratif », et non quelque chose de linéaire. Un point sur lequel The Witcher 4 devrait a priori le rejoindre. Malheureusement, il faudra pour l'un comme pour l'autre faire preuve de patience avant de les essayer, aucun ne disposant à l'heure actuelle de date de sortie.

Source : MP1st